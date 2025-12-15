وفاة الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن 76 عاماً

توفي الروائي السعودي أبو دهمان عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة أدبية ترك خلالها بصمة خاصة في السرد الروائي والعالمي. وحقق الراحل حضوراً لافتاً عبر روايته الأشهر «الحزام»، الصادرة بالفرنسية عام 2000 عن دار «غاليمار»، والتي حظيت بانتشار واسع وطُبعت سبع مرات، كما تُرجمت إلى ثماني لغات، قبل أن تُنقل إلى وتصدر عن دار «الساقي».

وكان أبو دهمان قد أوضح سبب كتابته الرواية بالفرنسية قائلاً: «كتبتها بالفرنسية لأني عملت باحثاً وصحفياً ورأيت حينها لدى كثيرين كراهية لبلادنا، فأردت أن أنقلها بحقيقتها كما وجدتها وأحببتها». واستعاد في روايته تفاصيل حياته في قريته وأسرته وأبناء محيطه، موثقاً مرحلة انتقال المجتمع القروي من الانغلاق إلى الانفتاح على الآخر، ومعبّراً عن عمق ارتباطه بالجذور، إذ كتب: «أحمل في داخلي قريتي، مثل نار لا تنطفئ». ويُعد أبو دهمان أول كاتب يكتب رواية بالفرنسية، ما منح تجربته أهمية مضاعفة على مستوى الأدب العابر للغات والثقافات. وُلد الراحل في قرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير جنوب ، وبدأ مسيرته التعليمية في قريته قبل أن ينتقل إلى أبها ثم ، حيث تخرّج من جامعة الملك سعود بدرجة ممتاز في اللغة ، وعمل معيداً فيها، قبل أن يلتحق بجامعة السوربون في عام 1979 ويحصل على درجة الماجستير. كما عُرف أبو دهمان بمقالاته التي تناولت التحولات الاجتماعية والإنسانية في ، بلغة تجمع بين الشاعرية والتأمل والحنين، موثقاً مرحلة مفصلية من تاريخ المجتمع السعودي وتحولاته.