الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
وفاة الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن 76 عاماً
وفاة الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن 76 عاماً
وفاة الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن 76 عاماً

فن

2025-12-15 | 04:01
وفاة الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن 76 عاماً
وفاة الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن 76 عاماً

توفي الروائي السعودي أحمد أبو دهمان عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة أدبية ترك خلالها بصمة خاصة في السرد الروائي العربي والعالمي. وحقق الراحل حضوراً لافتاً عبر روايته الأشهر «الحزام»، الصادرة بالفرنسية عام 2000 عن دار «غاليمار»، والتي حظيت بانتشار واسع وطُبعت سبع مرات، كما تُرجمت إلى ثماني لغات، قبل أن تُنقل إلى العربية وتصدر عن دار «الساقي».

وكان أبو دهمان قد أوضح سبب كتابته الرواية بالفرنسية قائلاً: «كتبتها بالفرنسية لأني عملت باحثاً وصحفياً ورأيت حينها لدى كثيرين كراهية لبلادنا، فأردت أن أنقلها بحقيقتها كما وجدتها وأحببتها». واستعاد في روايته تفاصيل حياته في قريته وأسرته وأبناء محيطه، موثقاً مرحلة انتقال المجتمع القروي من الانغلاق إلى الانفتاح على الآخر، ومعبّراً عن عمق ارتباطه بالجذور، إذ كتب: «أحمل في داخلي قريتي، مثل نار لا تنطفئ». ويُعد أحمد أبو دهمان أول كاتب سعودي يكتب رواية بالفرنسية، ما منح تجربته أهمية مضاعفة على مستوى الأدب العابر للغات والثقافات. وُلد الراحل في قرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، وبدأ مسيرته التعليمية في قريته قبل أن ينتقل إلى أبها ثم الرياض، حيث تخرّج من جامعة الملك سعود بدرجة ممتاز في اللغة العربية، وعمل معيداً فيها، قبل أن يلتحق بجامعة السوربون في فرنسا عام 1979 ويحصل على درجة الماجستير. كما عُرف أبو دهمان بمقالاته التي تناولت التحولات الاجتماعية والإنسانية في السعودية، بلغة تجمع بين الشاعرية والتأمل والحنين، موثقاً مرحلة مفصلية من تاريخ المجتمع السعودي وتحولاته.

اقرأ ايضا في فن

نور عريضة تواجه التنمّر برسالة لاذعة وتفتح النقاش حول الهجوم على أجساد النساء
نور عريضة تواجه التنمّر برسالة لاذعة وتفتح النقاش حول الهجوم على أجساد النساء

هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل
هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل

حقيقة العثور على روب راينر وزوجته متوفيين في لوس أنجلوس
حقيقة العثور على روب راينر وزوجته متوفيين في لوس أنجلوس

