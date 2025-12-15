وفاة الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل بعد صراع مع المرض

توفي، الأحد، الموسيقار والملحن نوبلي فاضل عن عمر 74 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر، ليطوي برحيله صفحة أحد أبرز رواد الموسيقى الجزائرية وصاحب بصمة مميزة في العزف على العود والتلحين والموسيقى التصويرية.

