وفاة شقيقة عادل إمام أرملة الفنان مصطفى متولي

فُجعت أسرة الفنان المصري بوفاة شقيقته السيدة إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو تقبّل العزاء.

وأعلن الفنان الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مقدّمًا تعازيه للزعيم وعائلته، وكتب: «خالص عزائي للزعيم وللعائلة في وفاة السيدة إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون». وتُعد إيمان إمام الشقيقة الصغرى للفنان عادل إمام، وقد ارتبطت بالفنان الراحل مصطفى متولي، وأنجبت منه الفنانين وعادل متولي. وكانت قد تحدثت في حوار صحفي سابق عن قصة تعارفها على زوجها الراحل، مشيرة إلى أن اللقاء جمعهما بالمصادفة خلال وجوده برفقة شقيقها عادل إمام في منطقة بالإسكندرية. ويُذكر أن الفنان مصطفى متولي توفي في 5 عام 2000، إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد انتهاء عرض مسرحية «بودي جارد». ويأتي هذا الخبر بعد آخر ظهور للفنان عادل إمام خلال حفل عقد قران حفيده «عادل»، نجل المخرج ، حيث ظهر محاطًا بأفراد عائلته في أجواء عائلية دافئة طمأنت جمهوره وأكدت حضوره رغم ابتعاده عن الساحة الفنية.