وفاة شقيقة عادل إمام أرملة الفنان مصطفى متولي

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم
الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مقدّمًا تعازيه للزعيم وعائلته، وكتب: «خالص عزائي للزعيم عادل إمام
وللعائلة في وفاة السيدة إيمان
إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون». وتُعد إيمان إمام الشقيقة الصغرى للفنان عادل إمام، وقد ارتبطت بالفنان الراحل مصطفى متولي، وأنجبت منه الفنانين عمر متولي
وعادل متولي. وكانت قد تحدثت في حوار صحفي سابق عن قصة تعارفها على زوجها الراحل، مشيرة إلى أن اللقاء جمعهما بالمصادفة خلال وجوده برفقة شقيقها عادل إمام في منطقة العجمي
بالإسكندرية. ويُذكر أن الفنان مصطفى متولي توفي في 5 أغسطس
عام 2000، إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد انتهاء عرض مسرحية «بودي جارد». ويأتي هذا الخبر بعد آخر ظهور للفنان عادل إمام خلال حفل عقد قران حفيده «عادل»، نجل المخرج رامي إمام
، حيث ظهر محاطًا بأفراد عائلته في أجواء عائلية دافئة طمأنت جمهوره وأكدت حضوره رغم ابتعاده عن الساحة الفنية.