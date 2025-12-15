حقيقة العثور على روب راينر وزوجته متوفيين في لوس أنجلوس

تداولت بعض الحسابات على خبراً يفيد بالعثور على المخرج الأميركي الشهير روب راينر وزوجته متوفيين داخل منزلهما في منطقة برينتوود بمدينة ، مع ادعاءات بتعرضهما للطعن.

ويُذكر أن روب راينر، البالغ من العمر 78 عاماً، لا يزال على قيد الحياة وفق السجلات العامة والمصادر الإعلامية الموثوقة، ما يرجّح أن الخبر المتداول يندرج ضمن الشائعات أو المضللة المتداولة عبر منصات التواصل.