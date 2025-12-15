حقيقة العثور على روب راينر وزوجته متوفيين في لوس أنجلوس

تعرّضت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة لموجة تنمّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تعليقات سلبية طالت مظهرها الجسدي، ما أعاد إلى الواجهة قضية التنمّر على النساء وأجسادهن في الفضاء الرقمي.
كشفت النجمة التونسية هند صبري عن كواليس ابتعادها عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين، موضحة أن غيابها لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة قرار مدروس فرضته ظروف إنسانية ونفسية.
فُجعت أسرة الفنان المصري عادل إمام بوفاة شقيقته السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو تقبّل العزاء.