الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل
هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل
A-
A+

هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل

فن

2025-12-15 | 07:33
هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل

كشفت النجمة التونسية هند صبري عن كواليس ابتعادها عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين، موضحة أن غيابها لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة قرار مدروس فرضته ظروف إنسانية ونفسية.

وخلال إطلالتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc، أوضحت صبري أنها اختارت التوقف مؤقتًا عن العمل الدرامي والسينمائي لأسباب عائلية وصحية، مشيرة إلى أن المرض الذي ألمّ بوالدتها – رحمها الله – كان السبب الأساسي، إذ فضّلت التفرغ الكامل لرعايتها ومساندتها في تلك المرحلة الصعبة.

وأضافت أن هذا الغياب تزامن أيضًا مع شعورها بحالة من الإرهاق النفسي والاحتراق المهني، نتيجة سنوات من العمل المكثف والمتواصل، سواء في التمثيل أو الإنتاج، ما دفعها لإعادة تقييم مسيرتها ومنح نفسها فرصة للراحة واستعادة التوازن.

وأكدت هند صبري أنها فخورة بكل ما قدمته قبل التوقف، لكنها شعرت بأنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمتاع بالنجاح بسبب الضغط والظروف الشخصية.

وعلى الصعيد العائلي، تحدثت صبري عن تجربتها في تربية ابنتيها، مشيرة إلى سعيها الدائم لتحقيق توازن بين التربية الصارمة التي نشأت عليها والأسلوب الحديث، مع حرصها على بناء علاقة قريبة منهما لفهم جيلهما واهتماماتهما، حتى لو تطلب الأمر الدخول إلى عالم موسيقاهم وثقافتهم اليومية.

اقرأ ايضا في فن

رد لافت من رضوى الشربيني حول «الأعلى أجرًا» يثير الجدل… هل المقصود أحمد العوضي؟
10:13

رد لافت من رضوى الشربيني حول «الأعلى أجرًا» يثير الجدل… هل المقصود أحمد العوضي؟

أثار تعليق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، بعد أن تضمّن رسالة مباشرة عن مفهوم النجومية والتصدّر، معتبرًا أن من يتحدث عن كونه «الأعلى اسمًا وأجرًا» عليه أن يذكر فضل الله أولًا، ثم دور الناس والجمهور الذين أوصلوه إلى هذه المكانة. وجاء في التعليق أن «لا أحد أعلى من الله سبحانه وتعالى»، وأن القيم والتربية تنعكس في النهاية على مسيرة أي شخص، فالخير مردّه خير، والشر نهايته معروفة.

10:13

رد لافت من رضوى الشربيني حول «الأعلى أجرًا» يثير الجدل… هل المقصود أحمد العوضي؟

أثار تعليق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، بعد أن تضمّن رسالة مباشرة عن مفهوم النجومية والتصدّر، معتبرًا أن من يتحدث عن كونه «الأعلى اسمًا وأجرًا» عليه أن يذكر فضل الله أولًا، ثم دور الناس والجمهور الذين أوصلوه إلى هذه المكانة. وجاء في التعليق أن «لا أحد أعلى من الله سبحانه وتعالى»، وأن القيم والتربية تنعكس في النهاية على مسيرة أي شخص، فالخير مردّه خير، والشر نهايته معروفة.

أحمد السقا يشعل الجدل بتصريح شبهه بـ خالد بن الوليد
09:47

أحمد السقا يشعل الجدل بتصريح شبهه بـ خالد بن الوليد

أثار الفنان المصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح أدلى به خلال لقاء إعلامي، قال فيه إنه يرى نفسه "الأقرب شكلاً" إلى القائد الإسلامي خالد بن الوليد.

09:47

أحمد السقا يشعل الجدل بتصريح شبهه بـ خالد بن الوليد

أثار الفنان المصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح أدلى به خلال لقاء إعلامي، قال فيه إنه يرى نفسه "الأقرب شكلاً" إلى القائد الإسلامي خالد بن الوليد.

نجاح المساعيد تعلن انفصالها عن زوجها بعد 6 سنوات من الزواج
09:01

نجاح المساعيد تعلن انفصالها عن زوجها بعد 6 سنوات من الزواج

أعلنت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، اليوم الاثنين، انفصالها رسميًا عن زوجها بعد ست سنوات من الزواج، في خطوة فاجأت متابعيها وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

09:01

نجاح المساعيد تعلن انفصالها عن زوجها بعد 6 سنوات من الزواج

أعلنت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، اليوم الاثنين، انفصالها رسميًا عن زوجها بعد ست سنوات من الزواج، في خطوة فاجأت متابعيها وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
رد لافت من رضوى الشربيني حول «الأعلى أجرًا» يثير الجدل… هل المقصود أحمد العوضي؟
10:13
أحمد السقا يشعل الجدل بتصريح شبهه بـ خالد بن الوليد
09:47
نجاح المساعيد تعلن انفصالها عن زوجها بعد 6 سنوات من الزواج
09:01
جون سينا يودع المصارعة رسميا..نهاية أسطورة صنعت التاريخ
07:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025