هند صبري تكشف اسباب غيابها عن التمثيل

وخلال إطلالتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc، أوضحت صبري أنها اختارت التوقف مؤقتًا عن العمل الدرامي والسينمائي لأسباب عائلية وصحية، مشيرة إلى أن المرض الذي ألمّ بوالدتها – رحمها – كان السبب الأساسي، إذ فضّلت التفرغ الكامل لرعايتها ومساندتها في تلك المرحلة الصعبة.

وأضافت أن هذا الغياب تزامن أيضًا مع شعورها بحالة من الإرهاق النفسي والاحتراق المهني، نتيجة العمل المكثف والمتواصل، سواء في التمثيل أو الإنتاج، ما دفعها لإعادة تقييم مسيرتها ومنح نفسها فرصة للراحة واستعادة التوازن.

وأكدت هند صبري أنها فخورة بكل ما قدمته قبل التوقف، لكنها شعرت بأنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمتاع بالنجاح بسبب الضغط والظروف الشخصية.

وعلى الصعيد العائلي، تحدثت صبري عن تجربتها في تربية ابنتيها، مشيرة إلى سعيها الدائم لتحقيق توازن بين التربية الصارمة التي نشأت عليها والأسلوب الحديث، مع حرصها على بناء علاقة قريبة منهما لفهم جيلهما واهتماماتهما، حتى لو تطلب الأمر الدخول إلى عالم موسيقاهم وثقافتهم اليومية.