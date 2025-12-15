نور عريضة تواجه التنمّر برسالة لاذعة وتفتح النقاش حول الهجوم على أجساد النساء

تعرّضت عارضة الأزياء لموجة تنمّر عبر ، بعد تداول تعليقات سلبية طالت مظهرها الجسدي، ما أعاد إلى الواجهة قضية التنمّر على النساء وأجسادهن الرقمي.

