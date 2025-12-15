نور عريضة تواجه التنمّر برسالة لاذعة وتفتح النقاش حول الهجوم على أجساد النساء

View this post on Instagram
أثار تعليق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، بعد أن تضمّن رسالة مباشرة عن مفهوم النجومية والتصدّر، معتبرًا أن من يتحدث عن كونه «الأعلى اسمًا وأجرًا» عليه أن يذكر فضل الله أولًا، ثم دور الناس والجمهور الذين أوصلوه إلى هذه المكانة. وجاء في التعليق أن «لا أحد أعلى من الله سبحانه وتعالى»، وأن القيم والتربية تنعكس في النهاية على مسيرة أي شخص، فالخير مردّه خير، والشر نهايته معروفة.
أثار الفنان المصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح أدلى به خلال لقاء إعلامي، قال فيه إنه يرى نفسه "الأقرب شكلاً" إلى القائد الإسلامي خالد بن الوليد.
أعلنت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، اليوم الاثنين، انفصالها رسميًا عن زوجها بعد ست سنوات من الزواج، في خطوة فاجأت متابعيها وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.