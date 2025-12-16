جورج كلوني ينسحب من الأدوار الرومانسية.. ما علاقة زوجته اللبنانية؟

وجاء هذا القرار بعد نقاش مع زوجته المحامية البريطانية
من أصل لبناني أمل كلوني
، التي أيدت توجهه ودعمته فيه. وفي تصريح لصحيفة «ديلي
ميل»، أوضح كلوني أنه يفضّل السير على خطى النجم الراحل بول نيومان، عبر الانسحاب من أدوار الحب لإفساح المجال أمام الجيل الجديد من نجوم هوليوود. وأكد أنه رغم محافظته على لياقته وقدرته على التفاعل مع أجيال أصغر، إلا أن الزمن يفرض منطقه، ومع التقدم في العمر يصبح الاستمرار في أداء أدوار رومانسية مع ممثلات شابات أمرًا غير ملائم، مشددًا على أنه لم يعد معنيًا بمنافسة النجوم الشباب
في هذا النوع من الأعمال.