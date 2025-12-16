جورج كلوني ينسحب من الأدوار الرومانسية.. ما علاقة زوجته اللبنانية؟

أعلن النجم الأميركي قراره الابتعاد نهائيًا عن الأدوار الرومانسية التي تتطلب مشاركته مع ممثلات يصغرنه سنًا بفارق كبير، معتبرًا أن هذه المرحلة لم تعد مناسبة لمسيرته الفنية.

وجاء هذا القرار بعد نقاش مع زوجته المحامية من أصل لبناني أمل ، التي أيدت توجهه ودعمته فيه. وفي تصريح لصحيفة « ميل»، أوضح كلوني أنه يفضّل السير على خطى النجم الراحل بول نيومان، عبر الانسحاب من أدوار الحب لإفساح المجال أمام الجيل الجديد من نجوم هوليوود. وأكد أنه رغم محافظته على لياقته وقدرته على التفاعل مع أجيال أصغر، إلا أن الزمن يفرض منطقه، ومع التقدم في العمر يصبح الاستمرار في أداء أدوار رومانسية مع ممثلات شابات أمرًا غير ملائم، مشددًا على أنه لم يعد معنيًا بمنافسة النجوم في هذا النوع من الأعمال.

