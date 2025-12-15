رد لافت من رضوى الشربيني حول «الأعلى أجرًا» يثير الجدل… هل المقصود أحمد العوضي؟

اللافت أن عددًا كبيرًا من المتابعين ربطوا هذا الكلام بتصريحات الفنان ، والتي أعلن فيها صراحة أنه النجم الأعلى أجرًا والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا في مصر، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم جمهوره، وفضل عليه، بحسب تعبيره.

وكان العوضي قد شدّد في تصريحاته على أن تصدّره في الأجر يجب أن يوازيه تصدّر فعلي في نسب المشاهدة، مشيرًا إلى أن مسلسله الأخير «فهد البطل» حقق المركز الأول في مختلف المؤشرات، سواء على صعيد المتابعة الجماهيرية أو حجم الإعلانات، ما اعتبره دليلًا على صحة كلامه.

التعليق المتداول فتح باب مجددًا حول ثقافة الأرقام والألقاب في الوسط الفني، وحدود الحديث عن النجاح الفردي مقابل الاعتراف بدور الجمهور والداعمين. وبين من رأى في تذكيرًا أخلاقيًا ضروريًا، ومن اعتبرها ردًا غير مباشر على تصريحات العوضي، استمر الجدل محتدمًا على المنصات الرقمية