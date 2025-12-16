مارلا عوض تقبل تحدي الجمهور وتكشف سر جمالها: "فيلتر"

بعد إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر، أوضح المحامي أشرف الموسوي أن المسار القانوني للقضية يُعد «شبه معقّد» من ناحية الإجراءات، مشيرًا إلى وجود عوائق إجرائية، أبرزها عدم اكتمال التبليغات في معظم الدعاوى، ما ينعكس بطئًا في سير المحاكمة.