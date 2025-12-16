مارلا عوض تقبل تحدي الجمهور وتكشف سر جمالها: "فيلتر"

تنطلق الحلقة الأولى من برنامج "Neshan X"، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حوار مباشر وصريح تتناول خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية وتفاصيل من حياتها الشخصية، في لقاء يتسم بالجرأة والوضوح.
غاب الفنان المصري عادل إمام، أمس الإثنين، عن حضور تشييع جثمان شقيقته الصغرى إيمان إمام، بسبب حالته الصحية وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.
بعد إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر، أوضح المحامي أشرف الموسوي أن المسار القانوني للقضية يُعد «شبه معقّد» من ناحية الإجراءات، مشيرًا إلى وجود عوائق إجرائية، أبرزها عدم اكتمال التبليغات في معظم الدعاوى، ما ينعكس بطئًا في سير المحاكمة.