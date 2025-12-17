وفاة نيفين مندور بطلة "اللي بالي بالك" بحريق داخل منزلها

كشف الفنان المصري مصطفى أبو سريع عن انفصاله رسميًا عن زوجته وأم طفليه، في خطوة فاجأت جمهوره، موضحًا أن الطلاق تم بشكل نهائي وبعيدًا عن أي خلافات علنية، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.



