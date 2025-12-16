نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"

وخلال الحوار، فتحت قلبها وتحدّثت بصدق غير مسبوق عن آخر قصة حب عاشتها، كاشفةً مشاعر المرارة والخذلان التي رافقت تلك التجربة. وأكدت أن هذه العلاقة تركت أثرًا عميقًا في داخلها، مشيرة إلى أنها لا تزال تحتفظ بذكرياتها المؤلمة، قائلة بوضوح إنها «لن تنسى» ما مرّت به، في إشارة إلى حجم الصدمة العاطفية التي اختبرتها.

وفي تصريح لافت، كشفت نادين أنها لم تُقدِم على إعادة خاتم الخطوبة بعد انتهاء العلاقة، معتبرة أن الأمر يتجاوز فكرة الخاتم بحد ذاته، ليعبّر عن تجربة إنسانية كاملة وما رافقها من مشاعر صادقة وخيبات أمل. وأوضحت أن بعض المواقف لا تُمحى بسهولة، حتى وإن اختار الإنسان المضيّ قدمًا في حياته.

وأشارت نادين إلى أن تلك المرحلة شكّلت نقطة تحوّل على الصعيدين الشخصي والنفسي، وأسهمت في إعادة تقييمها للعلاقات العاطفية ومعايير الثقة والارتباط. كما شدّدت على أن الصراحة مع الذات تبقى السبيل الوحيد للتعافي، مهما كان الثمن عاطفيًا.

يُذكر أن برنامج «Neshan X» يُعرض مساء كل ثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة «الجديد»، بالتزامن مع بث الحلقة على «الجديد فن» على موقع «يوتيوب»، ضمن موسم جديد يعتمد على الحوارات الصريحة والعميقة مع أبرز النجوم.