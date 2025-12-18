جورجينا رودريغيز تكشف كواليس علاقتها بـ كريستيانو رونالدو وموعد زفافهما

وأشارت جورجينا إلى أن رونالدو قدّم لها خاتم خطوبة ماسياً فاخراً يُقدَّر سعره بنحو ثلاثة ملايين ويبلغ وزنه ثلاثين قيراطاً، معتبرةً أن هذه اللفتة تعبّر عن حب عميق وتقدير كبير بعد سنوات من الانتظار والدعم المتبادل.

وتحدثت رودريغيز عن طبيعة العلاقة التي تجمعها برونالدو، مؤكدة أن الرابط بينهما يتجاوز المظاهر والعاطفة السطحية، ويقوم على اتصال روحي وشعور قوي بالانسجام منذ لقائهما الأول. وأضافت أن العائلة تشكّل أولوية أساسية في حياتهما، مشيرة إلى أنهما يربيان معاً خمسة أطفال، هما ابنتاهما ألانا وبيلا، إلى جانب ثلاثة أطفال آخرين لرونالدو وُلدوا عبر أم بديلة.

وعلى الصعيد المهني، شددت جورجينا على حرصها الدائم على بناء اسمها وهويتها الخاصة بعيداً عن شهرة شريكها، لافتةً إلى النجاح الذي حققته من خلال برنامجها الواقعي على منصة نتفليكس بعنوان “أنا جورجينا”، إضافة إلى إدارتها لوكالة عقارات فاخرة تحمل اسم “بيلهاتريا”.

ورغم تنقلها الدائم بين العمل والسفر والاهتمام بالعائلة، تصف جورجينا حياتها بأنها مليئة بالطاقة والحركة. كما تطرقت إلى أسلوبها في تربية الأطفال، مؤكدة أهمية ترسيخ قيم الجهد والعمل والاعتماد على النفس، بعيداً عن الاتكال على المال أو الشهرة.

وفي ختام حديثها، عبّرت رودريغيز عن حبها الكبير لعائلتها، معتبرة أن حلم العائلة الكبيرة رافقها منذ طفولتها، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها تحرص على احترام الآخرين، وتبتعد عن السخرية أو التقليل من أي شخص، سواء من حيث المظهر أو الذكاء.