بكلمات صادقة… محمد إمام يشكر المعزّين في رحيل عمته

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك صورة جمعته بابن عمته الفنان عمر مصطفى متولي، نجل الراحلة، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قال فيها: “شكر الله سعيكم، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز أو غالٍ”، في رسالة تعكس عمق الامتنان لكل من شارك في العزاء أو تواصل لتقديم المواساة.
وأضاف في منشوره أنه يشكر كل من حضر شخصيًا أو تواصل معه هاتفيًا أو عبر الرسائل، داعيًا بالرحمة لعمته، ومتمنيًا لها فسيح الجنات من دون حساب أو سابق عذاب. كما وجّه رسالة دعم خاصة إلى ابن عمته عمر مصطفى متولي، وإلى عصام وعادل، مؤكدًا وقوف العائلة إلى جانب بعضها البعض في هذه المحنة، ومختتمًا رسالته بعبارة: “البقاء والدوام لله”.
وكان محمد إمام قد استقبل المعزّين برفقة الفنان عمر مصطفى متولي، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في رحيل السيدة إيمان إمام.
وأُقيم العزاء مساء أمس الأربعاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وشهد حضورًا واسعًا من الفنانين والمقرّبين من أسرة الزعيم عادل إمام، في حين غاب الأخير عن مراسم العزاء.