أنانت أمباني يهدي ميسي ساعة نادرة وسعرها فاق التوقعات

تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات جديدة ومطمئنة تتعلق بوضعه الصحي، حيث أفيد بتماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.
وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى شقيقها أنس بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، مستحضرةً ذكرى والدهما الراحل، ومؤكدة أن القيم الإنسانية التي زرعها ما زالت حاضرة في شخصية شقيقها مع مرور السنوات.
في ظل الجدل المتصاعد حول فيلم «الست» وما أُثير عن وجود مغالطات تاريخية وربط موسم الرياض بصناعته، خرج المستشار تركي آل الشيخ لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا عدم صحة الزج باسمه أو باسم موسم الرياض في إنتاج أو إعداد الفيلم.