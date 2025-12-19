أنانت أمباني يهدي ميسي ساعة نادرة وسعرها فاق التوقعات

تلقى النجم ، لاعب إنتر ميامي الأميركي، هدية نادرة وثمينة خلال زيارته إلى الهند، حيث التقى أنانت أمباني، نجل الملياردير الهندي موكيش أمباني.



وخلال اللقاء، قدّم أنانت أمباني لميسي ساعة فاخرة من طراز Richard Mille RM 003-V2 GMT بنسختها الآسيوية النادرة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.3 مليون أميركي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” ، تُعد هذه الساعة من أندر إصدارات دار ريتشارد ميل، إذ لم يُصنّع منها سوى 12 قطعة فقط حول ، وتتميّز بعلبة سوداء مصنوعة من الكربون، إضافة إلى ميناء هيكلي يكشف حركة التروس الداخلية، ما يجعلها قطعة فريدة في عالم الساعات الفاخرة.