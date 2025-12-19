حلقة مشوّقة الليلة من برنامج "المؤثّر الحقيقي" على يوتيوب الجديد فن

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، هدية نادرة وثمينة خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، حيث التقى أنانت أمباني، نجل الملياردير الهندي موكيش أمباني.
أعربت الملكة رانيا العبدالله عن فخرها بالأداء الذي قدّمه المنتخب الأردني لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2025، مشيدة بالمستويات المميّزة التي ظهر بها اللاعبون رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي.
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، من بينهم سائق سباقات ناسكار السابق جريج بيفل، إثر تحطم طائرة خاصة من طراز «سيسنا 550» يوم الخميس في مطار ستيتسفيل الإقليمي بولاية نورث كارولاينا الأميركية.