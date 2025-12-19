حلقة مشوّقة الليلة من برنامج "المؤثّر الحقيقي" على يوتيوب الجديد فن

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر "الجديد فن" على حلقة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.



تتحدث بصراحة عن حياتها مع ، ، الخصوصية وتجربة الطلاق، فيما تشهد الحلقة لحظات انفعال على ، وشهادات مؤثرة لمؤثرين عرب عن علاقات وضغوط اجتماعية.



كما تطل في أول ظهور لها عبر شاشة «الجديد» متحدثة عن " " وحياتها الخاصة.



حلقة استثنائية من “المؤثر الحقيقي” تُعرض الليلة عند الساعة 9:00 مساءً على الجديد فن، حيث الواقع والعفوية يلتقيان في أصدق صورة.