بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

وكjن العلايلي قد غاب خلال السنوات الأخيرة عن الساحة الدرامية، بعدما قدّم مسيرة فنية امتدت لسنوات. وبدأ مشواره في التمثيل عام 1999، وشارك في عدد من الأعمال اللبنانية والعربية والعالمية، من أبرزها مسلسلا «طالبين القرب» و«عشق النساء»، حيث ترك بصمة لافتة بأدواره المتنوعة.
تطل سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن، في الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، حيث تكشف عن جوانب شخصية ومهنية جديدة من حياتها، في حلقة تعد بالكثير من الصراحة والجرأة.
أثارت تصريحات الإعلامية ياسمين عز، حول الفنان محمد صبحي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على تصريحاته السابقة التي انتقد فيها فيلم "الست"، المقتبس عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.
حددت أسرة الفنانة المصرية الراحلة نيفين مندور موعد ومكان تلقي العزاء، وذلك بعد أيام من وفاتها في حادث مأساوي إثر حريق اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية، ما أثار صدمة واسعة في الوسط الفني وبين محبيها.