بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

وكjن العلايلي قد غاب خلال السنوات عن الساحة الدرامية، بعدما قدّم مسيرة فنية امتدت لسنوات. وبدأ مشواره في التمثيل عام 1999، وشارك في عدد من الأعمال والعربية والعالمية، من أبرزها مسلسلا «طالبين القرب» و«عشق النساء»، حيث ترك بصمة لافتة بأدواره المتنوعة.