جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي

وردّت عز على حديث صبحي الذي أشار فيه إلى وجود "مؤامرة كبيرة على مصر" ومحاولات لإضعاف الفن والريادة ، مؤكدة أن الريادة الفنية جزء أصيل من التاريخ لا يجوز المساس به.

ووجّهت له رسالة حادة طالبت فيها بالالتزام بالحدود واحترام الآداب في الحديث، واصفة ما صدر عنه بـ"السقطة الكبيرة" في تاريخه الفني، ومشيرة إلى بعض أعماله السابقة.

وعقب إذاعة الحلقة، تفاعل الجمهور بشكل واسع، حيث انتقد العديد من المتابعين حديث الإعلامية، مؤكدين مكانة صبحي الفنية الطويلة، ورفضهم لأي إساءة تجاهه.

وشدد المتابعون على ضرورة احترام مشواره الفني، متكررين عبارة "اسمه صبحي" على صفحات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى احترام رموز الفن المصري.