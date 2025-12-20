الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي
جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي
جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي

فن

2025-12-20 | 05:22
جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي
جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي

أثارت تصريحات الإعلامية ياسمين عز، حول الفنان محمد صبحي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على تصريحاته السابقة التي انتقد فيها فيلم "الست"، المقتبس عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

وردّت ياسمين عز على حديث صبحي الذي أشار فيه إلى وجود "مؤامرة كبيرة على مصر" ومحاولات لإضعاف الفن والريادة المصرية، مؤكدة أن الريادة الفنية جزء أصيل من التاريخ لا يجوز المساس به.

ووجّهت له رسالة حادة طالبت فيها بالالتزام بالحدود واحترام الآداب في الحديث، واصفة ما صدر عنه بـ"السقطة الكبيرة" في تاريخه الفني، ومشيرة إلى بعض أعماله السابقة.

وعقب إذاعة الحلقة، تفاعل الجمهور بشكل واسع، حيث انتقد العديد من المتابعين حديث الإعلامية، مؤكدين مكانة محمد صبحي الفنية الطويلة، ورفضهم لأي إساءة تجاهه.

وشدد المتابعون على ضرورة احترام مشواره الفني، متكررين عبارة "اسمه الأستاذ محمد صبحي" على صفحات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى احترام رموز الفن المصري.

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
05:28

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

تطل سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن، في الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، حيث تكشف عن جوانب شخصية ومهنية جديدة من حياتها، في حلقة تعد بالكثير من الصراحة والجرأة.

05:28

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

تطل سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن، في الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، حيث تكشف عن جوانب شخصية ومهنية جديدة من حياتها، في حلقة تعد بالكثير من الصراحة والجرأة.

بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي
05:01

بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

فُوجئ الوسط الفني اللبناني، اليوم السبت، بخبر وفاة الممثل وليد العلايلي، في نبأ صادم لزملائه ومحبيه.

05:01

بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

فُوجئ الوسط الفني اللبناني، اليوم السبت، بخبر وفاة الممثل وليد العلايلي، في نبأ صادم لزملائه ومحبيه.

أسرة نيفين مندور تعلن تفاصيل العزاء بعد وفاتها المأساوية
04:44

أسرة نيفين مندور تعلن تفاصيل العزاء بعد وفاتها المأساوية

حددت أسرة الفنانة المصرية الراحلة نيفين مندور موعد ومكان تلقي العزاء، وذلك بعد أيام من وفاتها في حادث مأساوي إثر حريق اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية، ما أثار صدمة واسعة في الوسط الفني وبين محبيها.

04:44

أسرة نيفين مندور تعلن تفاصيل العزاء بعد وفاتها المأساوية

حددت أسرة الفنانة المصرية الراحلة نيفين مندور موعد ومكان تلقي العزاء، وذلك بعد أيام من وفاتها في حادث مأساوي إثر حريق اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية، ما أثار صدمة واسعة في الوسط الفني وبين محبيها.

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
05:28
بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي
05:01
أسرة نيفين مندور تعلن تفاصيل العزاء بعد وفاتها المأساوية
04:44
أحمد العوضي: "قررت الزواج ولن أبقى أعزب لإرضاء أحد"
04:36

