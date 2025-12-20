أسرة نيفين مندور تعلن تفاصيل العزاء بعد وفاتها المأساوية

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة الراحلة على موقع «فيسبوك» تفاصيل العزاء، نقلاً عن زوجها، الذي نعاها بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفراقها، داعياً أن يتغمدها بواسع رحمته.

ومن المقرر أن يُقام عزاء الفنانة نيفين مندور يوم غدٍ الأحد 21 ديسمبر، من الساعة الخامسة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساءً، في الشهيد بمنطقة سموحة، داخل قاعة «الواحد الأحد».

وكانت نيفين مندور قد فارقت الحياة بعد اندلاع حريق داخل شقتها بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، حيث أفاد أحد جيرانها، نقلاً عن أسرتها، بأنها توفيت متأثرة بالدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وُلدت الفنانة الراحلة في 28 نوفمبر عام 1972، وبدأت مسيرتها الفنية مبكراً من خلال المسرح المدرسي والجامعي، قبل أن تحقق شهرتها السينمائية الأبرز عام 2003 بفيلم «اللي بالي بالك»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب سعد وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وغابت نيفين مندور عن الساحة الفنية لعدة سنوات، قبل أن تعود بمشاركات محدودة، وكان مسلسل «مطعم تشي توتو» الذي عُرض عام 2006 آخر أعمالها التلفزيونية.