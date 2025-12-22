عمر الفيشاوي ينهار في دفن والدته سمية الألفي

تفاعل واسع شهده رواد مع مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه عمر الفيشاوي في حزن عميق عقب انتهاء مراسم دفن والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، حيث بدا جالسًا أمام المقبرة منهارًا، في إنساني لامس مشاعر المتابعين.

وجاءت هذه اللقطات بعد ساعات من تشييع جثمان الفنانة الراحلة، التي فارقت الحياة السبت الماضي عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض في سنواتها .

وأُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مصطفى محمود في منطقة المهندسين، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على وداعها. وتقدّم المشيعين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إلى جانب الفنان محمود حميدة، ومنير مكرم، وعفاف رشاد، ورامي رضوان، إضافة إلى عدد من الفنانين الذين بدت عليهم علامات التأثر الشديد.

وخلال مراسم التشييع، لفت الأنظار ظهور عمر الفيشاوي داخل في حالة انهيار واضحة، جالسًا إلى جوار جثمان والدته، في صورة عكست عمق العلاقة التي جمعته بها.

في المقابل، أثار غياب الفنان الفيشاوي عن الجنازة تساؤلات على مواقع التواصل، قبل أن يوضح أشرف زكي أن أحمد كان خارج مصر، وتحديدًا في الأميركية، وقت الوفاة، مؤكدًا أنه في طريقه للعودة للمشاركة في عزاء والدته المقرر إقامته يوم الاثنين في مسجد عمر مكرم.

وعلى صعيد آخر، نشر المخرج صلاح العزب تسجيلًا صوتيًا نادرًا للفنانة الراحلة، عبّرت فيه عن حبها الكبير لابنها أحمد الفيشاوي ودعائها له واعتزازها بوقوفه إلى جانبها، في رسالة إنسانية أعادت إلى الواجهة جانبًا دافئًا من حياتها بعيدًا عن الأضواء.