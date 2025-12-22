قصي خولي لم يتمالك اعصابه على الهواء وانهار بالبكاء: السوري لا يهان ولا يخوّن

تصدّر اسم الممثل السوري محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد لحظة إنسانية مؤثرة على ، حين فقد أعصابه وانهمرت دموعه خلال مقابلة مع ET بالعربي، متأثرًا بالعرض الأول لمسرحية «عرس مطنطن».



خولي أوضح أن ما حدث لم يكن انكسارًا، بل دموع فرح ونصر وفخر، معتبرًا أن الوقوف على خشبة مسرح شكّل لحظة استثنائية أعادت جمع أجيال مختلفة تربّت على الدراما ، في حمل بعدًا فنيًا ومعنويًا عميقًا.

وأكد أن هذا اللقاء لم يكن مجرد عرض مسرحي، بل رسالة واضحة حاول إيصالها مع الفريق والجمهور مفادها أن السوري لا يُهان، ولا يُقهر، ولا يُخوَّن، ولا يُكسر، مهما اشتدت الظروف وتبدلت المراحل.

وفي سياق آخر، أضفى بعدًا أكثر إنسانية على هذه اللحظة، مستذكرًا والده الراحل برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على ، عبّر فيها عن إحساسه بأن والده كان حاضرًا بين الجمهور. كتب متأثرًا أنه رآه جالسًا يشاهده، فرح كثيرًا، وتمنى أن يكون قد أحب العمل، مستعيدًا أحاديثهما عن . وأشار إلى أن الأصعب عليه كان شعوره بأنها المرة الأولى التي يحضر فيها والده ويغادر من دون أن يخبره، في كلمات لامست قلوب المتابعين وأظهرت جانبًا شخصيًا عميقًا من حياة الفنان،



