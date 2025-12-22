الأخبار
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها

فن

2025-12-22 | 03:55
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها

خلال عرض مسرحية انا وغيفارا في مسرح جورج الخامس كان للزميلة ثمار دلال لقاء مع الممثلة اللبنانية نادين الراسي كشفت فيه عن تفاصيل دورها وتفاصيل واسرار اخرى عن الوسط الفني.

