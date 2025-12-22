نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها

تفاعل واسع شهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه عمر الفيشاوي في حالة حزن عميق عقب انتهاء مراسم دفن والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، حيث بدا جالسًا أمام المقبرة منهارًا، في مشهد إنساني لامس مشاعر المتابعين.