باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة
باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة
باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة

فن

2025-12-23 | 08:47
باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة
باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة

كشف المغني العالمي باري مانيلو، أحد أشهر فناني البوب في العالم، عن اكتشاف إصابته بسرطان الرئة بالصدفة، بعد فترة من تشخيصه بالتهاب الشعب الهوائية. وأوضح مانيلو خططه للتعامل مع المرض واستعداده للعودة إلى المسرح قريبًا.

أعلن مانيلو، البالغ من العمر 82 عامًا، عن خضوعه قريبًا لعملية جراحية لاستئصال جزء من رئته لمحاولة مكافحة السرطان، مشيرًا إلى أن المرض لا يزال في مراحله المبكرة.

وأضاف مانيلو أنه اضطر لتأجيل سلسلة من حفلاته المقبلة، لكنه يخطط للعودة إلى المسرح بحلول عيد الحب لإحياء حفلاته السنوية في منتجع وكازينو ويستجيت لاس فيغاس، حيث اعتبر هذا المكان "بيته الثاني".

وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: "كما يعلم الكثيرون منكم، فقد عانيت مؤخرًا من التهاب الشعب الهوائية لمدة ستة أسابيع، تلتها انتكاسة استمرت خمسة أسابيع أخرى. على الرغم من تعافي من الالتهاب وعدت إلى المسرح في فندق ويستجيت لاس فيغاس، طلب طبيبي الرائع إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من سلامة كل شيء".

وأكمل:"أظهر التصوير وجود بقعة سرطانية في رئتي اليسرى، وهي بحاجة إلى الاستئصال. إنه اكتشاف بالصدفة وبفضل طبيب بارع تم الكشف مبكرًا".

وأضاف مانيلو أن الأطباء لا يعتقدون أن المرض انتشر، مؤكدًا أنه لن يخضع للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وقال مازحًا: "لا علاج كيميائي، لا علاج إشعاعي. فقط حساء دجاج وإعادة مشاهدة حلقات مسلسل 'أحب لوسي'".

واختتم تصريحاته قائلاً:
"أعد الأيام حتى أعود إلى بيتي الثاني في فندق ويستجيت لاس فيغاس لحفلاتنا الموسيقية في عطلة نهاية أسبوع عيد الحب".

