باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة

أعلن مانيلو، البالغ من العمر 82 عامًا، عن خضوعه قريبًا لعملية جراحية لاستئصال جزء من رئته لمحاولة السرطان، مشيرًا إلى أن المرض لا يزال في مراحله المبكرة.

وأضاف مانيلو أنه اضطر لتأجيل سلسلة من حفلاته المقبلة، لكنه يخطط للعودة إلى المسرح بحلول لإحياء حفلاته السنوية في منتجع وكازينو ويستجيت ، حيث اعتبر هذا المكان "بيته الثاني".

وفي بيان نشره على ، قال: "كما يعلم الكثيرون منكم، فقد عانيت مؤخرًا من التهاب الشعب الهوائية لمدة ستة أسابيع، تلتها انتكاسة استمرت خمسة أسابيع أخرى. على الرغم من تعافي من الالتهاب وعدت إلى المسرح في فندق ويستجيت لاس ، طلب طبيبي الرائع إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من كل شيء".

وأكمل:"أظهر التصوير وجود بقعة سرطانية في رئتي اليسرى، وهي بحاجة إلى الاستئصال. إنه اكتشاف بالصدفة وبفضل طبيب بارع تم الكشف مبكرًا".

وأضاف مانيلو أن الأطباء لا يعتقدون أن المرض انتشر، مؤكدًا أنه لن يخضع للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وقال مازحًا: "لا علاج كيميائي، لا علاج إشعاعي. فقط حساء دجاج وإعادة مشاهدة حلقات مسلسل 'أحب لوسي'".

واختتم تصريحاته قائلاً:

"أعد الأيام حتى أعود إلى الثاني في فندق ويستجيت لاس فيغاس لحفلاتنا الموسيقية في عطلة نهاية أسبوع عيد الحب".