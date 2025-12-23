كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا

أنهى الفنان المصري زواجه من مصممة الأزياء آن عبر طلاق غيابي، عقب خلافات امتدت بينهما لأشهر. ووفق ما نقله موقع «القاهرة 24»، فإن إجراءات الطلاق لم تُنجز رسميًا إلا في الساعات ، بعد أن أرسل ورقة الطلاق بشكل قانوني، من دون إبلاغ زوجته مسبقًا.

