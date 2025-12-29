هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء

وعبّرت وهبي عن بالغ شكرها وتقديرها للقضاء المصري، مؤكدة أن ثقتها به كانت وما زالت راسخة بلا حدود، ومشيرة إلى أن الحكم الصادر أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح، وكرّس مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.

وأكدت الفنانة احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وقضائها، الذي وصفته بالشامخ ورمز العدل والإنصاف، كما أعربت عن امتنانها لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال الفترة الماضية، سواء من جمهورها في مصر أو في مختلف أنحاء .

وأبدت وهبي سعادتها الكبيرة بعودتها إلى ممارسة نشاطها الفني في مصر، التي وصفتها ببلدها الثاني ومنارة الفن والإبداع، لافتةً إلى أنها تتحضّر لتقديم أعمال فنية خلال المرحلة المقبلة، تكون على قدر تطلعات جمهورها ومحبيها.