هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء
هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء
هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء

فن

2025-12-29 | 04:11
هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء
هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء

أصدرت الفنانة هيفاء وهبي بيانًا صحافيًا حيّت فيه القضاء المصري، معتبرةً إياه حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل جمهورية مصر العربية.

وعبّرت وهبي عن بالغ شكرها وتقديرها للقضاء المصري، مؤكدة أن ثقتها به كانت وما زالت راسخة بلا حدود، ومشيرة إلى أن الحكم الصادر أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح، وكرّس مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.

وأكدت الفنانة احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها، الذي وصفته بالشامخ ورمز العدل والإنصاف، كما أعربت عن امتنانها لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال الفترة الماضية، سواء من جمهورها في مصر أو في مختلف أنحاء العالم العربي.

وأبدت وهبي سعادتها الكبيرة بعودتها إلى ممارسة نشاطها الفني في مصر، التي وصفتها ببلدها الثاني ومنارة الفن والإبداع، لافتةً إلى أنها تتحضّر لتقديم أعمال فنية جديدة خلال المرحلة المقبلة، تكون على قدر تطلعات جمهورها ومحبيها.

