آخر ظهور علني لبريجيت باردو قبل وفاتها

وبحسب المعلومات المتداولة، شوهدت باردو للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر 2024، تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها التسعين، حيث التُقطت لها صور وهي داخل سيارتها في مدينة سان تروبيه جنوب فرنسا. وشكّل هذا الظهور حينها مناسبة نادرة، نظراً لابتعادها الطويل عن الأضواء وحرصها على العيش بعيداً عن الحياة العامة.
وقبل ذلك، كانت باردو قد ظهرت علناً في يوليو 2023، حين التُقطت لها صور وهي برفقة كلب في فرنسا، في إطار نشاطها المعروف والمتواصل في مجال رعاية الحيوانات، وهو المجال الذي كرّست له جزءاً كبيراً من حياتها بعد اعتزالها الفن.
ويُذكر أن بريجيت باردو كانت قد انسحبت من الحياة الفنية منذ عقود، مفضّلة العيش بعيداً عن الإعلام، ما جعل ظهورها العلني في السنوات الأخيرة نادراً ولافتاً، ومثار اهتمام واسع لدى جمهورها ومحبيها حول العالم.