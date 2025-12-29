محمد عادل إمام يحسم الجدل حول الأعلى أجراً في الوسط الفني

وأوضح عادل إمام في منشوره أن بعض التصريحات المتداولة نُسبت إليه من دون أن يكون قد قالها، مؤكداً أن الحقيقة مختلفة تماماً. وكتب قائلاً: “طيب عشان بس نحسم الجدل، لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا مقولتهاش.. عادل إمام ما زال الأعلى أجراً في ، ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه”.

وأضاف إمام في تعليقه أن الساحة الفنية تضم نجوماً كباراً يحققون أعلى الإيرادات في السينما، إلى جانب نجوم متألقين في الدراما التلفزيونية يتقاضون أجوراً مرتفعة، في إشارة إلى تنوّع معايير النجاح والانتشار بين شباك التذاكر والشاشة الصغيرة.

ولم يخلُ حديث محمد عادل إمام من روح الدعابة، إذ قال مازحاً: “بس ده ما يمنعش إن أنا برضه الأعلى أجراً فيهم”، قبل أن يوجّه تحية لزملائه الفنانين، مؤكداً أن الجميع يبذل أقصى ما لديه لإسعاد الجمهور. وأضاف: “تحياتي لكل زمايلي الفنانين.. كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا عشان نسعدكم.. ربنا يوفق الجميع”.

وفي ختام منشوره، شدّد محمد عادل إمام على أن ما كتبه يندرج في إطار المزاح مع أصدقائه ومحبيه، وليس تصريحاً رسمياً يؤخذ على محمل الجدية، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور.