صديقة لميس الحديدي تكشف كواليس صادمة قبل الطلاق من عمرو أديب

وأوضحت ديانا الضبع أنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات خلال الأشهر السابقة بناءً على طلب مباشر من ، التي فضّلت إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدة عن ، حرصًا على الخصوصية واحترامًا لتاريخ طويل من العِشرة العائلية.

وأكدت أن لميس الحديدي كانت ترفض فكرة الطلاق بشكل قاطع، وتمسّكت بالحفاظ على أسرتها التي استمرّت 31 عامًا، وليس 25 عامًا كما أشيع، مشيرة إلى أن هدم هذا الكيان لم يكن خيارًا سهلًا بالنسبة لها، بل حاولت الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

وأضافت أن لميس كانت تكرّر خلال الأشهر الماضية طلبها بعدم النشر أو الخوض في حياتها الخاصة، قائلة: «أرجوكم ما تكتبوش شيء»، في محاولة واضحة لإبعاد أسرتها عن الجدل الإعلامي.

وأشادت ديانا الضبع بقدرة لميس الحديدي على تحمّل ضغوط نفسية كبيرة على مدار سنوات، مؤكدة أن هذا الصبر لم يكن ضعفًا، بل خيارًا واعيًا اتخذته من أجل استقرار الأسرة واستمرارها.

وفي ما يتعلق بالحالة الصحية التي مرّت بها لميس الحديدي، وصفت صديقتها المرض بأنه انعكاس جسدي لكبت طويل لمشاعر الحزن، مشيرة إلى أنها أخفت تفاصيل معاناتها الصحية لما يقارب عشر سنوات، وتعاملت معها بهدوء وقوة بعيدًا عن الأضواء.

ونفت الكاتبة الصحفية ما تردّد عن كون حياة لميس الأسرية شكلية، مؤكدة أن الأسرة كانت مستقرة، وكانت تحرص على التجمع اليومي داخل المنزل، لا سيما خلال شهر ، حيث كانت ترفض الإفطار خارج البيت، متمسكة بطقوس الأسرة اليومية.

كما أوضحت أن لميس الحديدي كانت تحرص على تنسيق إجازاتها السنوية مع إجازات زوجها السابق، من أجل قضاء الوقت مع ابنهما نور، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث عن حتى الأيام من علاقتهما باعتباره «أقرب صديق لها».

وختمت ديانا الضبع بالتأكيد على أن لميس الحديدي تمسّكت بصوت حتى اللحظات الأخيرة، ولم تُسيء يومًا إلى زوجها السابق، مشيدة بقدرتها على الفصل بين ألمها الشخصي والتزامها المهني، حيث واصلت تقديم حلقات مميزة، محافظة على حضورها الإعلامي رغم الظروف الصعبة.