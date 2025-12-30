الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جمال سليمان: أخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها
جمال سليمان: أخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها
جمال سليمان: أخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها

فن

2025-12-30 | 15:00
جمال سليمان: أخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها
جمال سليمان: أخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها

حل النجم السوري جمال سليمان ضيفا مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan x على شاشة الجديد حيث اطلق سلسلة من التصريحات الجريئة عن حياته الشخصية والمهنية، بالإضافة لنضاله في سبيل تحرير سوريا والثمن الذي دفعه.

في بداية اللقاء، تحدث سليمان بتأثر عن وفاة والديه وحرمان نظام الاسد له من وداعهما او حضور جـ ـنازتهما.
وتحدث سليمان ايضا عن اخر لحظات والدته قبل وفاته ومعاناتها مع مرض الزهايمر.
اما عن تلقيه خبر سقوط نظام بشار الاسد، فروى سليمان تفاصيل ما حصل وقال "نهاية رجل ذو Ego احمق ".
واعلن سليمان في الحلقة ولأول مرة "القصر هو من قـ ـتل لونا الشبل وبعلم بشار الاسد ".
وكان لنيشان في الحلقة حديث مع سليمان عن صورة نجوم سوريا الشهيرة مع المستشار تركي ال الشيخ، حيث قال سليمان ": المصالحة الوطنية في سوريا اكثر ما نحتاجه الان".
وكشف سليمان في الحلقة ان نظام الاسد استدعى المخرج السوري سيف سبيعي بعد ان جمعهما عشاء في بيروت واكد "في زملاء كانوا مخبرين وشبيحة".
اما عن امكانية لقائه بالرئيس احمد الشرع فقال "نحن محتاجين لعدالة انتقالية ومصالحة وطنية".
وفي الشق الفني، اشاد سليمان بالممثل تيم حسن والممثلة كندة علوش، كما روى موقفا مفاجئا جمعه بتيم.
هذا واختار سليمان المملثلة ماغي بو غصن لدور حب وكشف ان كان هناك قطيعة مع شركتي الانتاج الصباح وايغل فيلمز.
اما عن كاريس بشار فوصفها بأنها ممثلة عظيمة وعن سلافة معمار قال "شاقة الارض وطالعة" وماذا عن امل عرفة ؟
وكذلك اشاد سليمان في الحلقة بالفنان الشامي قائلا عنه "شاب ذكي جدا وعامل لنفسه شخصية فنية موسيقية خاصة ".
وعن فضل شاكر قال "وضع نفسه بخندق ما كان لازم يحط نفسه فيه".
وهاجم سليمان في الحلقة نقيب الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان قائلا عنه "كان أسوأ نقيب وكان مخبرا وشبيحا"، وعن سلاف فواخرجي قال "وأخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها ".

قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام
04:41

قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام

أصدرت محكمة كويتية قرارًا بإيداع الفنانة شجون الهاجري في أحد مراكز التأهيل المتخصصة، لتلقي العلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

04:41

قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام

أصدرت محكمة كويتية قرارًا بإيداع الفنانة شجون الهاجري في أحد مراكز التأهيل المتخصصة، لتلقي العلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025
04:34

زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025

شاركت زين قطامي، زوجة سيليو صعب نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات غير منشورة من عام 2025، وثّقت من خلالها أبرز المحطات واللحظات التي جمعتها بزوجها على مدار العام، في منشور لافت حظي بتفاعل واسع.

04:34

زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025

شاركت زين قطامي، زوجة سيليو صعب نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات غير منشورة من عام 2025، وثّقت من خلالها أبرز المحطات واللحظات التي جمعتها بزوجها على مدار العام، في منشور لافت حظي بتفاعل واسع.

وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض
04:30

وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

توفي خوان بيدرو فرانكو، الذي عُرف سابقًا بلقب أضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا، داخل أحد المستشفيات في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، يوم 24 ديسمبر كانون الأول، إثر مضاعفات عدوى كلوية حادة.

04:30

وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

توفي خوان بيدرو فرانكو، الذي عُرف سابقًا بلقب أضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا، داخل أحد المستشفيات في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، يوم 24 ديسمبر كانون الأول، إثر مضاعفات عدوى كلوية حادة.

