تصريحات نارية من مفيدة شيحة بعد ظهور عمرو أديب عقب الانفصال

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ، أوضحت مفيدة شيحة أنها تتحدث من منطلق مهني بحت، مؤكدة أن لميس الحديدي زميلة لها ولا تعلم بتسجيل الفيديو، وقالت إنها لا تتدخل في تفاصيل الانفصال، لكنها تتناول الموضوع كإعلامية تناقش العلاقات الإنسانية والزواج.

وأشارت شيحة إلى أنها تابعت الحلقة لعمرو مع الفنان محمود العسيلي، واعتبرتها مثالًا على الأفكار التي تحذّر منها الفتيات باستمرار، معتبرة أن بعض ما طُرح يعكس نموذجًا غير صحي للعلاقات الزوجية، رغم احترامها لمسيرة أديب المهنية وشخصيته الإعلامية.

وانتقدت مفيدة شيحة الظهور السريع لعمرو أديب بعد الانفصال وحديثه عن الحب، معتبرة أن ذلك ينطوي على قسوة غير مبررة تجاه زوجته السابقة، خاصة في ظل تاريخ طويل من الزواج وتجربة إنسانية صعبة مرّت بها.

كما رأت أن الترويج لفكرة تعدد العلاقات والزواج المتكرر يقدّم صورة سلبية لرجل “مزواج وتوكسيك”، مؤكدة أن هذا النموذج لا يجب تسويقه أو تقديمه للمجتمع، وداعية إلى قدر أكبر من الوعي والمسؤولية في تناول قضايا العلاقات أمام الجمهور.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية مراعاة المشاعر الإنسانية واحترام العِشرة الطويلة، خاصة في حالات الانفصال، وضرورة تقديم نماذج أكثر نضجًا وإيجابية عن العلاقات الزوجية في الإعلام.