الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تصريحات نارية من مفيدة شيحة بعد ظهور عمرو أديب عقب الانفصال
تصريحات نارية من مفيدة شيحة بعد ظهور عمرو أديب عقب الانفصال
A-
A+

تصريحات نارية من مفيدة شيحة بعد ظهور عمرو أديب عقب الانفصال

فن

2025-12-31 | 04:10
تصريحات نارية من مفيدة شيحة بعد ظهور عمرو أديب عقب الانفصال
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تصريحات نارية من مفيدة شيحة بعد ظهور عمرو أديب عقب الانفصال

أثارت الإعلامية مفيدة شيحة جدلًا واسعًا بعد تصريحات حادة وجّهتها إلى الإعلامي عمرو أديب، على خلفية ظهوره الإعلامي الأخير عقب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي، بعد زواج دام نحو 31 عامًا.

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، أوضحت مفيدة شيحة أنها تتحدث من منطلق مهني بحت، مؤكدة أن لميس الحديدي زميلة لها ولا تعلم بتسجيل الفيديو، وقالت إنها لا تتدخل في تفاصيل الانفصال، لكنها تتناول الموضوع كإعلامية تناقش العلاقات الإنسانية والزواج.

وأشارت شيحة إلى أنها تابعت الحلقة الأخيرة لعمرو أديب مع الفنان محمود العسيلي، واعتبرتها مثالًا على الأفكار التي تحذّر منها الفتيات باستمرار، معتبرة أن بعض ما طُرح يعكس نموذجًا غير صحي للعلاقات الزوجية، رغم احترامها لمسيرة أديب المهنية وشخصيته الإعلامية.

وانتقدت مفيدة شيحة الظهور السريع لعمرو أديب بعد الانفصال وحديثه عن الحب، معتبرة أن ذلك ينطوي على قسوة غير مبررة تجاه زوجته السابقة، خاصة في ظل تاريخ طويل من الزواج وتجربة إنسانية صعبة مرّت بها.

كما رأت أن الترويج لفكرة تعدد العلاقات والزواج المتكرر يقدّم صورة سلبية لرجل “مزواج وتوكسيك”، مؤكدة أن هذا النموذج لا يجب تسويقه أو تقديمه للمجتمع، وداعية إلى قدر أكبر من الوعي والمسؤولية في تناول قضايا العلاقات أمام الجمهور.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية مراعاة المشاعر الإنسانية واحترام العِشرة الطويلة، خاصة في حالات الانفصال، وضرورة تقديم نماذج أكثر نضجًا وإيجابية عن العلاقات الزوجية في الإعلام.

اقرأ ايضا في فن

قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام
04:41

قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام

أصدرت محكمة كويتية قرارًا بإيداع الفنانة شجون الهاجري في أحد مراكز التأهيل المتخصصة، لتلقي العلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

04:41

قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام

أصدرت محكمة كويتية قرارًا بإيداع الفنانة شجون الهاجري في أحد مراكز التأهيل المتخصصة، لتلقي العلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025
04:34

زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025

شاركت زين قطامي، زوجة سيليو صعب نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات غير منشورة من عام 2025، وثّقت من خلالها أبرز المحطات واللحظات التي جمعتها بزوجها على مدار العام، في منشور لافت حظي بتفاعل واسع.

04:34

زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025

شاركت زين قطامي، زوجة سيليو صعب نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات غير منشورة من عام 2025، وثّقت من خلالها أبرز المحطات واللحظات التي جمعتها بزوجها على مدار العام، في منشور لافت حظي بتفاعل واسع.

وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض
04:30

وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

توفي خوان بيدرو فرانكو، الذي عُرف سابقًا بلقب أضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا، داخل أحد المستشفيات في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، يوم 24 ديسمبر كانون الأول، إثر مضاعفات عدوى كلوية حادة.

04:30

وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

توفي خوان بيدرو فرانكو، الذي عُرف سابقًا بلقب أضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا، داخل أحد المستشفيات في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، يوم 24 ديسمبر كانون الأول، إثر مضاعفات عدوى كلوية حادة.

اخترنا لك
قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام
04:41
زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025
04:34
وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض
04:30
جمال سليمان: أخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها
15:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025