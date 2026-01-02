أحمد السقا يٌعلن اعتزاله "السوشيال ميديا" وما علاقة مها الصغير؟

أثار الفنان من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن اعتزاله منصات "السوشيال ميديا"، عقب تعرضه لهجوم حاد وسخرية لاذعة بحسب تعبيره.

كتب منشوراً على " "، عبّر فيه عن استيائه الشديد مما تعرّض له من سخرية وتشكيك في نواياه وكلماته، مؤكدا أن ما حدث تجاوز حدود النقد إلى التقليل والتجريح. وقال: حسبي ونعم الوكيل في كل من سخر وقلّل من شأني، وكذّبني في كل وردت عن لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم .. ووداعاً للسوشيال ميديا.

ولم يفصح السقا في منشوره عن تفاصيل محددة أو مواقف بعينها دفعت به إلى اتخاذ هذا القرار، ما أثار التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن إطلالات السقا الإعلامية، مؤخراً، ترافقت مع تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول علاقته بطليقته .



