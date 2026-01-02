أحمد السقا يٌعلن اعتزاله "السوشيال ميديا" وما علاقة مها الصغير؟

كتب أحمد السقا
منشوراً على "فيسبوك
"، عبّر فيه عن استيائه الشديد مما تعرّض له من سخرية وتشكيك في نواياه وكلماته، مؤكدا أن ما حدث تجاوز حدود النقد إلى التقليل والتجريح. وقال: حسبي الله
ونعم الوكيل في كل من سخر وقلّل من شأني، وكذّبني في كل كلمة
وردت عن لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة
.. ووداعاً للسوشيال ميديا.
ولم يفصح السقا في منشوره عن تفاصيل محددة أو مواقف بعينها دفعت به إلى اتخاذ هذا القرار، ما أثار التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن إطلالات السقا الإعلامية، مؤخراً، ترافقت مع تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول علاقته بطليقته مها الصغير
.