الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحمد السقا يٌعلن اعتزاله &quot;السوشيال ميديا&quot; وما علاقة مها الصغير؟
أحمد السقا يٌعلن اعتزاله "السوشيال ميديا" وما علاقة مها الصغير؟
A-
A+

أحمد السقا يٌعلن اعتزاله "السوشيال ميديا" وما علاقة مها الصغير؟

فن

2026-01-02 | 03:40
أحمد السقا يٌعلن اعتزاله "السوشيال ميديا" وما علاقة مها الصغير؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحمد السقا يٌعلن اعتزاله "السوشيال ميديا" وما علاقة مها الصغير؟

أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن اعتزاله منصات "السوشيال ميديا"، عقب تعرضه لهجوم حاد وسخرية لاذعة بحسب تعبيره.

كتب أحمد السقا منشوراً على "فيسبوك"، عبّر فيه عن استيائه الشديد مما تعرّض له من سخرية وتشكيك في نواياه وكلماته، مؤكدا أن ما حدث تجاوز حدود النقد إلى التقليل والتجريح. وقال: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلّل من شأني، وكذّبني في كل كلمة وردت عن لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة.. ووداعاً للسوشيال ميديا.
ولم يفصح السقا في منشوره عن تفاصيل محددة أو مواقف بعينها دفعت به إلى اتخاذ هذا القرار، ما أثار التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن إطلالات السقا الإعلامية، مؤخراً، ترافقت مع تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول علاقته بطليقته مها الصغير.

اقرأ ايضا في فن

فائق حسن يحسم جدل انفصاله عن زوجته اصاله بطريقة غير متوقعة في حفلها ليلة رأس السنه
05:40

فائق حسن يحسم جدل انفصاله عن زوجته اصاله بطريقة غير متوقعة في حفلها ليلة رأس السنه

حسم الشاعر العراقي فائق حسن الجدل المثار حول انفصاله عن الفنانة أصالة بمفاجأة غير متوقعة في كواليس حفلها بمدينة العلا السعودية ليلة رأس السنة 2026، مؤكداً استقرار حياتهما الزوجية.

05:40

فائق حسن يحسم جدل انفصاله عن زوجته اصاله بطريقة غير متوقعة في حفلها ليلة رأس السنه

حسم الشاعر العراقي فائق حسن الجدل المثار حول انفصاله عن الفنانة أصالة بمفاجأة غير متوقعة في كواليس حفلها بمدينة العلا السعودية ليلة رأس السنة 2026، مؤكداً استقرار حياتهما الزوجية.

تامر حسني وبسمة بوسيل يفاجئان الجمهور مع بداية 2026.. هل عادا لبعضهما؟
04:37

تامر حسني وبسمة بوسيل يفاجئان الجمهور مع بداية 2026.. هل عادا لبعضهما؟

نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" صورة عبر خاصية القصص المصوّرة هي الأبرز في استقبال عام 2026، حيث جمعتها بطليقها النجم تامر حسني وأطفالهما الثلاثة في مشهد عائلي دافئ كشف عن حجم الود والتقارب المستمر بينهما رغم الانفصال.

04:37

تامر حسني وبسمة بوسيل يفاجئان الجمهور مع بداية 2026.. هل عادا لبعضهما؟

نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" صورة عبر خاصية القصص المصوّرة هي الأبرز في استقبال عام 2026، حيث جمعتها بطليقها النجم تامر حسني وأطفالهما الثلاثة في مشهد عائلي دافئ كشف عن حجم الود والتقارب المستمر بينهما رغم الانفصال.

بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير
04:09

بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير

بشعار الامتنان والقوة، طوت مصممة الأزياء آن الرفاعي صفحة الماضي، لتستقبل العام الجديد 2026 برسالة "انتصار نفسية" لافتة، بعد أزمة انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن عام 2025 كان رغم تحدياته "الأجمل" والأكثر نضجا

04:09

بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير

بشعار الامتنان والقوة، طوت مصممة الأزياء آن الرفاعي صفحة الماضي، لتستقبل العام الجديد 2026 برسالة "انتصار نفسية" لافتة، بعد أزمة انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن عام 2025 كان رغم تحدياته "الأجمل" والأكثر نضجا

اخترنا لك
فائق حسن يحسم جدل انفصاله عن زوجته اصاله بطريقة غير متوقعة في حفلها ليلة رأس السنه
05:40
تامر حسني وبسمة بوسيل يفاجئان الجمهور مع بداية 2026.. هل عادا لبعضهما؟
04:37
بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير
04:09
جورج وسوف يستقبل العام الجديد بصورة مع حفيدتاه
03:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026