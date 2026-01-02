جورج وسوف يستقبل العام الجديد بصورة مع حفيدتاه

حيث قدم باقة من روائعه مثل "كلام الناس" و"باب "، وسط تفاعل هستيري من الجمهور الذي ردد الكلمات بصوت واحد، مدعوماً بتقنيات إضاءة وصوت عالمية أضفت لمسة عصرية على الطرب الأصيل.وبعيداً عن أضواء المسرح، خطف الأنظار بمنشورٍ عائلي عبر حساباته الرسمية، حيث ظهر في صورة عفوية مع حفيدتيه "آميّا " و"ألايا وسوف"، معلقاً بكلمات مقتضبة: "هيدا عيد". ولقيت الصورة تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي اعتبرها الأجمل.بهذه الاحتفالية، يثبت مجدداً حضوره الطاغي كرمز للفن الأصيل، وقدرته المستمرة على حشد الآلاف في حفلاته، مع الحفاظ على الجانب الذي يجمعه بعائلته بعيداً عن الأضواء.