جورج وسوف يستقبل العام الجديد بصورة مع حفيدتاه

حسم الشاعر العراقي فائق حسن الجدل المثار حول انفصاله عن الفنانة أصالة بمفاجأة غير متوقعة في كواليس حفلها بمدينة العلا السعودية ليلة رأس السنة 2026، مؤكداً استقرار حياتهما الزوجية.
نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" صورة عبر خاصية القصص المصوّرة هي الأبرز في استقبال عام 2026، حيث جمعتها بطليقها النجم تامر حسني وأطفالهما الثلاثة في مشهد عائلي دافئ كشف عن حجم الود والتقارب المستمر بينهما رغم الانفصال.
بشعار الامتنان والقوة، طوت مصممة الأزياء آن الرفاعي صفحة الماضي، لتستقبل العام الجديد 2026 برسالة "انتصار نفسية" لافتة، بعد أزمة انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن عام 2025 كان رغم تحدياته "الأجمل" والأكثر نضجا