الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة
اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة
A-
A+

اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة

فن

2026-01-06 | 10:17
اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة

اختفت صفحة نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، من منصة إنستغرام بشكل مفاجئ، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة طالت ظهورها ومحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع Page Six، أصبح الحساب غير متاح عند البحث عنه على المنصة، من دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن ما إذا كانت نورث أو والداها قد اتخذوا قرار إغلاقه، أو ما إذا كانت إدارة إنستغرام قد قامت بحذفه. وكان الحساب قد أُنشئ في 20 ديسمبر الماضي، مع الإشارة في النبذة التعريفية إلى أنه يُدار بإشراف الوالدين.

وخلال فترة نشاط الصفحة، شاركت نورث ويست مجموعة من الصور والقصص القصيرة، ظهرت فيها برفقة عدد من صديقاتها، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين. وجاء هذا التفاعل في ظل الجدل المتكرر حول موقف كانييه ويست المعروف بتحفظه على ظهور أبنائه على منصات التواصل الاجتماعي، وهو موقف سبق أن عبّر عنه في مناسبات عدة.

وتعرضت نورث لانتقادات متكررة من قبل بعض المتابعين، الذين اعتبروا أن بعض إطلالاتها لا تتناسب مع عمرها، خاصة مع ظهورها بثقوب في الأنف ووشم مزيف، ما فتح باب النقاش مجددًا حول تأثير الشهرة المبكرة على الأطفال، وحدود مشاركة القاصرين في الفضاء الرقمي. ولم يتضح في المقابل ما إذا كانت هذه الإطلالات دائمة أم مجرد مظاهر مؤقتة مرتبطة بالتصوير أو الترفيه.

وقبل اختفاء الصفحة بفترة قصيرة، نشرت نورث مقطع فيديو قصير ردّت فيه بشكل غير مباشر على الانتقادات الموجهة إليها، وهو ما ساهم في زيادة التفاعل حول حسابها، وتوسيع دائرة الجدل بين مؤيدين يرون الأمر تعبيرًا طبيعيًا، ومنتقدين يدعون إلى حماية الأطفال من ضغوط السوشيال ميديا.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من كيم كارداشيان أو كانييه ويست يوضح أسباب اختفاء الحساب، أو ما إذا كان هذا الغياب مؤقتًا أم قرارًا نهائيًا بوقف نشاط نورث ويست على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت لا تزال فيه هذه القضية تثير اهتمامًا واسعًا لدى الجمهور والمتابعين.

اقرأ ايضا في فن

بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
Play
14:30
Play

بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه

حل الفنان اللبناني فارس كرم ضيفا مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan x، وذلك بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني.

14:30

بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه

حل الفنان اللبناني فارس كرم ضيفا مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan x، وذلك بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني.

بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها
10:13

بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها

تدرس ميغان ماركل إمكانية زيارة المملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير هاري وطفليهما، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لتقييم مستوى التهديد الأمني المحيط بعائلة دوق ودوقة ساسكس، وهو ما قد يشكّل تحولًا في موقفها السابق الرافض للسفر إلى بريطانيا.

10:13

بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها

تدرس ميغان ماركل إمكانية زيارة المملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير هاري وطفليهما، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لتقييم مستوى التهديد الأمني المحيط بعائلة دوق ودوقة ساسكس، وهو ما قد يشكّل تحولًا في موقفها السابق الرافض للسفر إلى بريطانيا.

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض
07:27

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض

فارق الشاعر والأديب العراقي خالد البابلي، اليوم الثلاثاء، الحياة بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه منجزًا أدبيًا شكّل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والشعري في العراق، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية على مدى عقود.

07:27

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض

فارق الشاعر والأديب العراقي خالد البابلي، اليوم الثلاثاء، الحياة بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه منجزًا أدبيًا شكّل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والشعري في العراق، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية على مدى عقود.

اخترنا لك
بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
14:30
بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها
10:13
الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض
07:27
أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة
07:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026