بعد يعقوب بوشهري .. توقيف دكتورة خلود وزوجها بتهمة غسيل الأموال!

عادت خلال الايام الماضية للتصدر حديث قضية المشاهير وغسيل الأموال، حيث كانت البداية عن اخبار تفيد بتوقيف المشهور عبدالله بوشهري في مطار ، ولاحقا بتوقيف المشهورة دكتورة خلود وزوجها امين الغباشي.

فبالرغم من عدم اصدار بيان رسمي من الا أن عدد من المواقع أكدت القاء القبض ليلة أمس على الدكتورة خلود وزوجها أمين في أثناء عودتهم من رحلة عائلية، وتحويلهم للتحقيق بتهمة غسيل الأموال , هذا الخبر جاء بعد يومين من خبر إيقاف يعقوب بوشهري، بنفس الاتهامات .