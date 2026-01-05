الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد يعقوب بوشهري .. توقيف دكتورة خلود وزوجها بتهمة غسيل الأموال!
بعد يعقوب بوشهري .. توقيف دكتورة خلود وزوجها بتهمة غسيل الأموال!
A-
A+

بعد يعقوب بوشهري .. توقيف دكتورة خلود وزوجها بتهمة غسيل الأموال!

فن

2026-01-05 | 11:04
بعد يعقوب بوشهري .. توقيف دكتورة خلود وزوجها بتهمة غسيل الأموال!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد يعقوب بوشهري .. توقيف دكتورة خلود وزوجها بتهمة غسيل الأموال!

عادت خلال الايام الماضية للتصدر حديث الشارع الكويتي قضية المشاهير وغسيل الأموال، حيث كانت البداية عن اخبار تفيد بتوقيف المشهور عبدالله بوشهري في مطار الكويت، ولاحقا بتوقيف المشهورة دكتورة خلود وزوجها امين الغباشي.

فبالرغم من عدم اصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية الا أن عدد من المواقع أكدت القاء القبض ليلة أمس على الدكتورة خلود وزوجها أمين في المطار أثناء عودتهم  من رحلة عائلية، وتحويلهم للتحقيق بتهمة غسيل الأموال , هذا الخبر جاء بعد يومين من خبر إيقاف يعقوب بوشهري، بنفس الاتهامات .
 

اقرأ ايضا في فن

نجم مسلسل "شراب التوت" بقبضة الشرطة التركية
10:59

نجم مسلسل "شراب التوت" بقبضة الشرطة التركية

تصدر اسم بطل مسلسل "شراب التوت" الممثل التركي دوغوكان غونغور محركات البحث والترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول اخبار عن قيام الشرطة التركي بتوقيفه على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي وتجارة المواد المخدرة، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت عدداً من الأسماء المعروفة.

10:59

نجم مسلسل "شراب التوت" بقبضة الشرطة التركية

تصدر اسم بطل مسلسل "شراب التوت" الممثل التركي دوغوكان غونغور محركات البحث والترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول اخبار عن قيام الشرطة التركي بتوقيفه على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي وتجارة المواد المخدرة، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت عدداً من الأسماء المعروفة.

انباء عن تدهور صحة الفنان المصري ايمان البحر درويش
10:54

انباء عن تدهور صحة الفنان المصري ايمان البحر درويش

انتشرت خلال الساعات الماضية انباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان المصري ايمان البحر درويش.

10:54

انباء عن تدهور صحة الفنان المصري ايمان البحر درويش

انتشرت خلال الساعات الماضية انباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان المصري ايمان البحر درويش.

تامر حسني يقتحم منزل معجباته .. والجمهور يصفه: "نجم السعادة"
07:40

تامر حسني يقتحم منزل معجباته .. والجمهور يصفه: "نجم السعادة"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "عفوي" يوثق لحظة قيام الفنان تامر حسني بزيارة مفاجئة لمنزل صبيتين من أشد معجباته. وظهر تامر في الفيديو وهو يقف بانتظار فتح الباب، ليكون أول ما تقع عليه أعين الصبيتين فور خروجهما، مما أدخلهما في حالة من الصدمة والذهول التام وعدم التصديق قبل أن تتحول اللحظة إلى فرحة عارمة بلقاء نجمهما المفضل

07:40

تامر حسني يقتحم منزل معجباته .. والجمهور يصفه: "نجم السعادة"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "عفوي" يوثق لحظة قيام الفنان تامر حسني بزيارة مفاجئة لمنزل صبيتين من أشد معجباته. وظهر تامر في الفيديو وهو يقف بانتظار فتح الباب، ليكون أول ما تقع عليه أعين الصبيتين فور خروجهما، مما أدخلهما في حالة من الصدمة والذهول التام وعدم التصديق قبل أن تتحول اللحظة إلى فرحة عارمة بلقاء نجمهما المفضل

اخترنا لك
نجم مسلسل "شراب التوت" بقبضة الشرطة التركية
10:59
انباء عن تدهور صحة الفنان المصري ايمان البحر درويش
10:54
تامر حسني يقتحم منزل معجباته .. والجمهور يصفه: "نجم السعادة"
07:40
الفنان طارق الشيخ ينجو باعجوبه من حادث طائرة اثناء عودته من دبي
05:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026