الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم
الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم
الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم

فن

2026-01-08 | 06:41
الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم
الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم

تصدّر اسم الملكة رانيا العبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله محركات البحث والتريند اثر ظهورهما بالكوفية الأردنية في وادي رم بعد نشر صور من زيارة حملت أبعادًا جمالية وثقافية لافتة، عكست سحر الصحراء الأردنية وعمق الارتباط بالهوية الوطنية.

الصور التي انتشرت على نطاق واسع أظهرت الملكة رانيا والأميرة سلمى بإطلالة بسيطة وغير متكلفة، حيث شكّلت الكوفية الأردنية عنصرًا رمزيًا جامعًا بين التراث والأناقة المعاصرة، فيما برز وادي رم بخلفياته الطبيعية الخلابة وتشكيلاته الصخرية المميّزة التي جعلته من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وبدورها، وجّهت الملكة رانيا رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عبّرت فيها عن ارتباطها العاطفي بالمكان، قائلة: «مع سلمى في وادي رم، قلب الجنوب الأردني… جمال لا يُقارن بأي بقعة على وجه الأرض»، وهي عبارة لاقت تفاعلًا واسعًا واعتبرها الكثيرون تلخيصًا بصريًا ومعنويًا لقيمة الموقع ومكانته في الوجدان الأردني.
وتفاعل المتابعون مع المشاهد باعتبارها رسالة ناعمة تؤكد الاعتزاز بالإرث الثقافي الأردني، وتعيد تسليط الضوء على وادي رم كمساحة تجمع بين الجمال الطبيعي والبعد التاريخي، خصوصًا أنه مُدرج على قائمة التراث العالمي. كما رأى كثيرون أن هذا الظهور يعكس صورة قريبة وبسيطة للعائلة المالكة، ويقدّم نموذجًا للمرأة العربية التي توازن بين الحداثة والجذور.
الزيارة، بما حملته من رمزية وهدوء، تجاوزت كونها جولة سياحية، لتتحول إلى لحظة بصرية لاقت صدى واسعًا، ورسّخت مجددًا حضور وادي رم كأيقونة طبيعية وثقافية في الوعي العربي والعالمي.

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز
09:56
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
08:59
هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟
07:22
مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم
07:06

