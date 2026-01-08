حقيقة وفاة الاعلامي اللبناني جورج قرداحي

وبالتدقيق في حقيقة ما جرى، تبيّن أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الإعلامي المعروف يتمتع بصحة جيدة، ولا وجود لأي إعلان رسمي أو بيان عائلي أو طبي يؤكد ما تم تداوله.مصادر مقربة من قرداحي أكدت أن ما انتشر لا يعدو كونه شائعة مفبركة، أعيد تدويرها على طريقة “القص واللصق” التي اعتادتها صفحات تبحث عن التفاعل السريع على حساب المصداقية، مستغلة مكانة الرجل وحضوره الواسع.هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها اسم قرداحي بشائعات مماثلة، إذ سبق أن طالت كاذبة شخصيات إعلامية وفنية عربية بهدف رفع نسب المشاهدة وإثارة الجدل، في يعكس أزمة أخلاقية حقيقية في بعض فضاءات .من هنا، يبرز مجددًا دور المتلقي في التحقق من مصادر قبل تداولها، وأهمية الاعتماد على الجهات الرسمية أو الصفحات الموثوقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأخبار الوفاة التي تترك أثرًا نفسيًا وإنسانيًا قاسيًا على العائلات والجمهور.