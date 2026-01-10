هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وينقل الى المستشفى

فارق المغني وكاتب الأغاني الكولومبي ييسون خيمينيز الحياة عن عمر ناهز 34 عامًا، إثر حادث تحطم طائرة مروّع وقع بالقرب من العاصمة الكولومبية بوغوتا، يوم أمس السبت الموافق 10 يناير/كانون الثاني، في حادثة صدمت جمهوره ومحبيه داخل كولومبيا وخارجها.
وجّهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة إنسانية مؤثرة عن الصبر والسماحة، في ظل الضغوط والجدل المثار حول أزمة طلاق زوجها الكابتن محمد عبد المنصف من الفنانة إيمان الزيدي، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي، من دون الدخول في تفاصيل أو الرد على ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها.
تصدر اسم الفنانة منة عرفة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر موقفًا عفويًا جمعها بإحدى معجباتها خلال مناسبة حضرتها مؤخرًا، حيث لفتت الأنظار بتلقائيتها وبساطتها في التعامل مع الجمهور.