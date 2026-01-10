هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وينقل الى المستشفى

أُصيب الفنان المصري بأزمة صحية مفاجئة، ما استدعى تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إحياؤه على مسرح تياترو أركان في الثالث والعشرين من الثاني الجاري.

