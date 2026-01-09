الأخبار
شاهدوا نادين الراسي تغادر الحلقة بعد خلاف بينها وبين ريما كركي ووالدة حسن رعد تتدخل
شاهدوا نادين الراسي تغادر الحلقة بعد خلاف بينها وبين ريما كركي ووالدة حسن رعد تتدخل
شاهدوا نادين الراسي تغادر الحلقة بعد خلاف بينها وبين ريما كركي ووالدة حسن رعد تتدخل

فن

2026-01-09 | 14:30
شاهدوا نادين الراسي تغادر الحلقة بعد خلاف بينها وبين ريما كركي ووالدة حسن رعد تتدخل
Aljadeed
شاهدوا نادين الراسي تغادر الحلقة بعد خلاف بينها وبين ريما كركي ووالدة حسن رعد تتدخل

حلقة نارية بكل ما للكلمة من معنى… اقتحام مفاجئ، دموع على الهواء، انفعالات غير مسبوقة، واعترافات تُقال للمرة الأولى.

من شقيقة حسن رعد التي تدخل استوديو «الجديد» وتعتذر أمام الجميع، إلى مؤثرة أردنية تفضح سرقة مجوهرات وتشعل مواجهة حادة «أنا مش غبي».
قصص تهزّ المشاعر: مؤثر لبناني يدافع عن والدته بكل جرأة «تنباد الدني بس أمي ما تزعل»، ولحظة مؤثرة يستذكر فيها حسن رعد صديقه الشهيد «ما حدا اختبر ريحة الموت».
اعترافات خطيرة عن مرض كاد ينهي الحياة، تفاصيل اختطاف طفل في سوريا تروى بحرقة، ونادين الراسي تكسر الصمت: عن طليقها، عن أولادها، عن العلاج النفسي… وصولًا إلى انسحابها من الحلقة بعد خلاف مشتعل واقتحام غير متوقّع.

حلقة مليئة بالحقائق الصادمة، الانفعالات الصادقة، وكواليس لم تُعرض من قبل.
 
 
 

