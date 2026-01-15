نادين الراسي بحديث مؤثر: انحرمت من كلمة ماما عبكير والحزن شقفني

كشفت عن جوانب إنسانية مؤلمة من حياتها الشخصية خلال لقاء خاص في كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي" الذي يعرض عبر شاشة الجديد.

حيث خاضت تحدي أسئلة الجمهور بكل جراءة وشفافية ووضوح معبرة عن وجعها العميق بكلمات مؤثرة لامست قلوب المتابعين حين تحدثت عن حرمانها من عيش الأمومة بتفاصيلها الطبيعية قائلة "إنها انحرمت من " في وقت مبكر جداً من حياتها, كما وصفت الحزن و الازمات بعبارة "الحزن شقفني".

ولم تخلُ المقابلة من المواقف الحازمة حيث توقفت نادين عند تعليق مسيء من أحد المتابعين, تضمن تجريحاً شخصياً مما دفعها للرد بقوة وثبات دفاعاً عن كرامتها وقيمها موجهة له عبارة قاسية قالت فيها "يا حيف عالبيت اللي ربيك".

في إشارة واضحة منها إلى أن الأخلاق هي انعكاس للتربية والبيئة التي ينشأ فيها الفرد مؤكدة أنها رغم كل الانكسارات و الازمات التي مرت بها لا تزال تتمسك بقوتها وترفض أي نوع من التنمر أو التطاول الذي يطال حياتها الخاصة أو مسيرتها المهنية.