شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم مصطفى كامل وأشرف زكي ويرفض المتاجرة بأزمتها

شن عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب هجوماً عنيفاً على الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رافضاً تصريحاتهما بشأن الحالة الصحية لشقيقته ومتهماً إياهما بالمساهمة في تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.

حيث جاء هذا الهجوم رداً على رسالة دعم نشرها مصطفى كامل عبر أعلن فيها, التزامه الصمت سابقاً بناءً على عهد قطعه مع الجهات المسؤولة عن علاج شيرين لإنهاء الثرثرة الكلامية والتركيز على شفائها النفسي والجسدي.

وأعرب شقيق شيرين عن استيائه الشديد من تدخل النقباء في التوقيت الحالي متسائلاً عن سبب غياب هذا الاهتمام في الأوقات العادية وظهوره فقط عند اشتداد الأزمات.