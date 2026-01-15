الأخبار
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم مصطفى كامل وأشرف زكي ويرفض المتاجرة بأزمتها
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم مصطفى كامل وأشرف زكي ويرفض المتاجرة بأزمتها
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم مصطفى كامل وأشرف زكي ويرفض المتاجرة بأزمتها

2026-01-15 | 03:52
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم مصطفى كامل وأشرف زكي ويرفض المتاجرة بأزمتها
Aljadeed
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم مصطفى كامل وأشرف زكي ويرفض المتاجرة بأزمتها

شن محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب هجوماً عنيفاً على الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رافضاً تصريحاتهما الأخيرة بشأن الحالة الصحية لشقيقته ومتهماً إياهما بالمساهمة في تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.

حيث جاء هذا الهجوم رداً على رسالة دعم نشرها مصطفى كامل عبر فيسبوك أعلن فيها, التزامه الصمت سابقاً بناءً على عهد قطعه مع الجهات المسؤولة عن علاج شيرين لإنهاء حالة الثرثرة الكلامية والتركيز على شفائها النفسي والجسدي. 
وأعرب شقيق شيرين عن استيائه الشديد من تدخل النقباء في التوقيت الحالي متسائلاً عن سبب غياب هذا الاهتمام في الأوقات العادية وظهوره فقط عند اشتداد الأزمات. 
 
مما اعتبره نوعاً من المتاجرة بمعاناة شقيقته وتصديرها للأضواء والضغوط الإعلامية في وقت تحتاج فيه إلى الهدوء التام والخصوصية بعيداً عن المزايدات.  كما شدد في منشوره المطول على أن التصريحات المتكررة تزيد من معاناة شيرين النفسية وتعرقل مسيرة تعافيها مطالباً الجميع بوقف هذا النهج فوراً واحترام المرحلة الدقيقة التي تمر بها الفنانة لتمكينها من العودة بسلام

