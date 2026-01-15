أسامة الرحباني: عيب غياب الفنانين عن عزاء "هلي" ابن فيروز.. وهبة طوجي تكشف عن مرض والدها

فُجع الوسط الفني الليبي بوفاة الفنان محمد الطاهر إثر أزمة صحية طارئة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية. الخبر أشعل موجة حزن واسعة، حيث نعاه عدد من الفنانين والمثقفين الليبيين، وكان من بينهم الشاعر فوزي المصباحي الذي استعاد محطات من مسيرته، مؤكداً مكانته وتأثيره في المشهد الفني.

