وفاة الفنان محمد الإمام تهز الوسط الفني

ونعى سامح بسيوني الراحل بكلمات صادقة عبّرت عن حجم الخسارة، إذ كتب: «ادعوا للفنان محمد
الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله
عليك يا حبيبي
يا مبدع يا موهوب، كان مثالًا للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وهو المنشور الذي شكّل التأكيد الأول لنبأ الوفاة وتفاعل معه عدد كبير من الفنانين والمتابعين.
ويُعد محمد الإمام من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورها بهدوء في الدراما والسينما المصرية
خلال السنوات الأخيرة
، حيث شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الغاوي» إلى جانب النجم أحمد
مكي، وحقق العمل صدىً واسعًا وقت عرضه
، كما شارك أيضًا في مسلسل «حسبة عمري» مع الفنانة روجينا.
وبعيدًا عن الدراما التلفزيونية، كان الراحل ينتظر عرض فيلم «بيج رامي»، وهو عمل سينمائي كوميدي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان رامز جلال، إلا أن الفيلم لم يُعرض بعد، ليبقى أحد الأعمال التي لم يشاهد الجمهور أداء محمد الإمام فيها حتى الآن.
وُلد محمد الإمام في مدينة الإسكندرية، وتخرّج من كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، قبل أن يغيّر مساره المهني ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث بدأ رحلته الفنية بخطوات ثابتة قائمة على الاجتهاد والعمل بعيدًا عن الضجيج.
برحيله، يفقد الوسط الفني ممثلًا شابًا عُرف بأخلاقه الرفيعة والتزامه الفني، فيما يودّعه زملاؤه ومحبو أعماله بكثير من الحزن والدعاء، على أمل
أن تبقى أعماله شاهدًا على موهبة لم تأخذ فرصتها الكاملة بعد.