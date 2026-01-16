الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟
حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟
حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟

فن

2026-01-16 | 09:21
حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟
Aljadeed
حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر عودة الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد للأضواء من خلال حفل "Joy Awards" لعام 2026 في الرياض.

فبينما تناقلت حسابات خبر احتمال تواجدها وتكريمها بكثير من الدهشة والترقب، مؤكدة أن حضور "نورمان" سيكون الحدث المنتظر الذي لا يمكن تخطيه، خرجت منصات أخرى لتنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، واصفة ما يحدث بأنه "لعب بعواطف الجمهور" واستغلال لاسم نجمة غائبة من أجل زيادة التفاعل فقط. 
هذا التضارب في الأنباء لم يمنع الجمهور من التعبير عن حنينه، خاصة مع ظهور الفنان أيمن زيدان في كواليس الحفل، مما أعاد ذكريات ثنائيتهم "هناء و جميل"  بمرارة وغصة، حيث علق المتابعون بأن الصورة تبقى "ناقصة" بغياب نورمان وسامية الجزائري. ورغم النفي القاطع من البعض، أصر محبوها على التمسك بالأمل، معتبرين أن حضورها ممكن كأي نجمة كبيرة.
 
وحتى الآن، يبقى الصمت هو سيد الموقف من الجهات الرسمية، ليبقى اسم نورمان أسعد "ترند" حقيقي يثبت أن محبة الجمهور لها لم تهزمها سنوات الاعتزال.

