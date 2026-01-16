نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول

فاجأ نجم الراب المصري ويجز جمهوره بإعلانه الزواج بشكل مفاجئ، في خطوة غير متوقعة انسجمت مع نهجه الدائم في إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء. الإعلان جاء عبر خاصية «القصص المصوّرة» على حسابه الرسمي في تطبيق ، حيث نشر صورة من حفل زفافه ظهر فيها برفقة عروسه مع إخفاء ملامح وجهها بالكامل، مكتفيًا بتعليق مقتضب حمل طابعًا دينيًا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات».



وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، متصدرًا وسط من الدهشة والجدل بين المتابعين، لا سيما أن الخبر جاء من دون أي مقدمات أو تسريبات. ويجز، الذي اعتاد مشاركة جمهوره أعماله الفنية فقط، اختار هذه المرة إعلانًا مختصرًا وخاليًا من التفاصيل، في تأكيد جديد على تمسّكه الصارم بخصوصية حياته.

ورغم الفضول الكبير الذي رافق الخبر، رفض الفنان هوية العروس أو أي معلومات إضافية تتعلق بها، سواء عن اسمها أو خلفيتها أو تفاصيل الحفل، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه. إلا أن هذا الغموض لم يكن جديدًا على مسيرته، إذ لطالما شدد في لقاءاته وتصريحاته السابقة على أن حياته الخاصة «خط أحمر»، وأن الشهرة لا تعني التنازل عن الخصوصية.