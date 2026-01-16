الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول
نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول
A-
A+

نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول

فن

2026-01-16 | 10:36
نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول

فاجأ نجم الراب المصري ويجز جمهوره بإعلانه الزواج بشكل مفاجئ، في خطوة غير متوقعة انسجمت مع نهجه الدائم في إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء. الإعلان جاء عبر خاصية «القصص المصوّرة» على حسابه الرسمي في تطبيق إنستغرام، حيث نشر صورة من حفل زفافه ظهر فيها برفقة عروسه مع إخفاء ملامح وجهها بالكامل، مكتفيًا بتعليق مقتضب حمل طابعًا دينيًا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات».

وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الدهشة والجدل بين المتابعين، لا سيما أن الخبر جاء من دون أي مقدمات أو تسريبات. ويجز، الذي اعتاد مشاركة جمهوره أعماله الفنية فقط، اختار هذه المرة إعلانًا مختصرًا وخاليًا من التفاصيل، في تأكيد جديد على تمسّكه الصارم بخصوصية حياته.
ورغم الفضول الكبير الذي رافق الخبر، رفض الفنان الكشف عن هوية العروس أو أي معلومات إضافية تتعلق بها، سواء عن اسمها أو خلفيتها أو تفاصيل الحفل، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه. إلا أن هذا الغموض لم يكن جديدًا على مسيرته، إذ لطالما شدد في لقاءاته وتصريحاته السابقة على أن حياته الخاصة «خط أحمر»، وأن الشهرة لا تعني التنازل عن الخصوصية.

اقرأ ايضا في فن

اعلامية وشيف سورية شهيرة تواجه تاجر ممنوعات : بس يشوفني بيهرب
14:30

اعلامية وشيف سورية شهيرة تواجه تاجر ممنوعات : بس يشوفني بيهرب

حلقة استثنائية بكل المقاييس، تتجاوز فكرة الطبخ والترفيه لتدخل عمق الحكايات الإنسانية التي يعيشها المشاهير خلف الكاميرا. لحظات صادقة على الهواء، دموع غير مخططة، ومواجهات جريئة تكشف وجوهًا لم تُعرض من قبل. من رسالة أب تهزّ قلب ابنته وتُسقطها في نوبة بكاء مؤثرة، إلى قصص صادمة عن خيانة، سجن، وقرارات غيّرت مسار الحياة.

14:30

اعلامية وشيف سورية شهيرة تواجه تاجر ممنوعات : بس يشوفني بيهرب

حلقة استثنائية بكل المقاييس، تتجاوز فكرة الطبخ والترفيه لتدخل عمق الحكايات الإنسانية التي يعيشها المشاهير خلف الكاميرا. لحظات صادقة على الهواء، دموع غير مخططة، ومواجهات جريئة تكشف وجوهًا لم تُعرض من قبل. من رسالة أب تهزّ قلب ابنته وتُسقطها في نوبة بكاء مؤثرة، إلى قصص صادمة عن خيانة، سجن، وقرارات غيّرت مسار الحياة.

الشيف انطوان يروي أصعب لحظات حياته: "بقيت 3 شهور ما اقدر اكل لحم"
14:00

الشيف انطوان يروي أصعب لحظات حياته: "بقيت 3 شهور ما اقدر اكل لحم"

حلقة استثنائية بكل المقاييس، تتجاوز فكرة الطبخ والترفيه لتدخل عمق الحكايات الإنسانية التي يعيشها المشاهير خلف الكاميرا. لحظات صادقة على الهواء، دموع غير مخططة، ومواجهات جريئة تكشف وجوهًا لم تُعرض من قبل. من رسالة أب تهزّ قلب ابنته وتُسقطها في نوبة بكاء مؤثرة، إلى قصص صادمة عن خيانة، سجن، وقرارات غيّرت مسار الحياة.

14:00

الشيف انطوان يروي أصعب لحظات حياته: "بقيت 3 شهور ما اقدر اكل لحم"

حلقة استثنائية بكل المقاييس، تتجاوز فكرة الطبخ والترفيه لتدخل عمق الحكايات الإنسانية التي يعيشها المشاهير خلف الكاميرا. لحظات صادقة على الهواء، دموع غير مخططة، ومواجهات جريئة تكشف وجوهًا لم تُعرض من قبل. من رسالة أب تهزّ قلب ابنته وتُسقطها في نوبة بكاء مؤثرة، إلى قصص صادمة عن خيانة، سجن، وقرارات غيّرت مسار الحياة.

حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟
09:21

حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر عودة الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد للأضواء من خلال حفل "Joy Awards" لعام 2026 في الرياض.

09:21

حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر عودة الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد للأضواء من خلال حفل "Joy Awards" لعام 2026 في الرياض.

اخترنا لك
اعلامية وشيف سورية شهيرة تواجه تاجر ممنوعات : بس يشوفني بيهرب
14:30
الشيف انطوان يروي أصعب لحظات حياته: "بقيت 3 شهور ما اقدر اكل لحم"
14:00
حقيقة حضور نورمان أسعد في "Joy Awards".. هل تعود "هناء" للأضواء؟
09:21
وفاة الفنان محمد الإمام تهز الوسط الفني
07:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026