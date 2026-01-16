نجم الراب المصري ويجز يعلن زواجه وهوية العروس تثير الفضول

وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي
وسط حالة
من الدهشة والجدل بين المتابعين، لا سيما أن الخبر جاء من دون أي مقدمات أو تسريبات. ويجز، الذي اعتاد مشاركة جمهوره أعماله الفنية فقط، اختار هذه المرة إعلانًا مختصرًا وخاليًا من التفاصيل، في تأكيد جديد على تمسّكه الصارم بخصوصية حياته.
ورغم الفضول الكبير الذي رافق الخبر، رفض الفنان الكشف عن
هوية العروس أو أي معلومات إضافية تتعلق بها، سواء عن اسمها أو خلفيتها أو تفاصيل الحفل، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه. إلا أن هذا الغموض لم يكن جديدًا على مسيرته، إذ لطالما شدد في لقاءاته وتصريحاته السابقة على أن حياته الخاصة «خط أحمر»، وأن الشهرة لا تعني التنازل عن الخصوصية.