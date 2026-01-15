الشيف انطوان ومجموعة من المؤثرين بحلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" الليلة على الجديد

يطلّ الشيف الحاج الليلة في حلقة ومميزة في برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية ، ليشارك في نقاش مفتوح وصريح يجمعه مع المؤثرين: رنيم ، تهامة الضحاك، ووسيمون يمين.

الحلقة ستشهد تصريحات مفاجئة وجرأة في طرح المواضيع، حيث تدور الحوارات حول كواليس عالم وتجربة المؤثرين، بالإضافة إلى وجهة نظر الشيف العفوية في هذا وتحدياته.

لن يخلو من الصراحة التامة والمواقف التي تُكشف لأول مرة، مما يضمن للمشاهدين حلقة مليئة بالتشويق والاختلاف في وجهات النظر بين جيلين.

تابعو الحلقة الليلة الساعة 22:00 على شاشة الجديد وغد الجمعه الساعة 21:00 على "الجديد فن" على .