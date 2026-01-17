برنامج الأغذية العالمي يوجّه رسالة شكر إلى ملحم زين تقديرًا لدعمه غزة

نشر عبر حسابه الرسمي على " " منشور ضمن حملة يقودها برنامج الأغذية العالمي، عبّر فيها عن اعتزازه بالمشاركة في دعم الأطفال والأسر في غزة، معتبراً أن تشكّل إحدى أبرز الإنسانية في مسيرته الفنية.وأكد أن الوقوف إلى جانب الإنسانية مسؤولية أخلاقية تتجاوز الفن والشهرة.وكتب برنامج الأغذية العالمي في رسالة شكره للفنان اللبناني: بمساعدتك وصلت أكثر من 133,263 وجبة منقذة للحياة.ولفت البرنامج إلى أن الحملة انطلقت في يناير/ الثاني العام الماضي وهي مستمرة.