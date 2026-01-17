هاني شاكر يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعة لعملية جراحية

طمأن الفنان جمهوره في مصر والعالم على تحسّن وضعه الصحي، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في العمود الفقري لتثبيت الفقرات، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي، تضمن تفاصيل مرحلة التعافي وخطة العودة إلى النشاط الفني خلال عام 2026.



وأوضح البيان أن الجراحة أُجريت بنجاح تام وأن حالته مستقرة وتحت إشراف طبي مستمر، مشيرًا إلى التزامه بفترة راحة تمتد عشرة أيام بناءً على توصيات الأطباء. ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفني في 31 يناير 2026 من خلال حفل غنائي في .

وأكد أن برنامج الحفلات المعلن سابقًا سيُنفذ دون أي تعديل، ويتضمن حفلًا في يوم 13 فبراير، وآخر في في 14 فبراير ضمن مناسبات ، إضافة إلى حفل في في 2 أبريل 2026.

