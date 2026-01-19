بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي

View this post on Instagram
A post shared by piers morgan (@piersmorgan)
A post shared by piers morgan (@piersmorgan)
في مشهد لافت خطف عدسات الكاميرات وتفاعل الجمهور خلال حفل Joy Awards، بدت الغيرة الشرقية واضحة في تصرّفات زوج الفنانة العراقية رحمة رياض،الممثل رجل الأعمال ألكسندر علوم، عند اقتراب أحد الحضور لالتقاط صورة معها.
خرجت بيرلا حرب عن صمتها للرد على الأخبار المتداولة حول ارتباطها بالنجم جوزيف عطية، نافية بشكل قاطع صحة هذه الشائعات.
تصدّر اسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد غيابه اللافت عن حفل Joy Awards، رغم تداوله سابقًا ضمن قائمة النجوم المتوقع حضورهم.