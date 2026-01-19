بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي

تعرّض الإعلامي الشهير لحادث مؤلم أدى إلى كسر في الورك أثناء وجوده في مطعم داخل فندق بلندن، ما استدعى نقله فورًا إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة لاستبدال مفصل الورك بالكامل.



وشارك خبر الحادث عبر حسابه الرسمي على " "، مرفقًا صورتين: الأولى تظهره مستلقيًا على سرير المستشفى، والثانية صورة الأشعة التي تكشف كسر عنق عظمة الفخذ.