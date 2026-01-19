الأخبار
بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي
بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي
بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي

فن

2026-01-19 | 03:45
بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي
بيرس مورغان يتعرض لاصابة خطيرة وهذا وضعها الصحي

تعرّض الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان لحادث مؤلم أدى إلى كسر في الورك أثناء وجوده في مطعم داخل فندق بلندن، ما استدعى نقله فورًا إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة لاستبدال مفصل الورك بالكامل.

وشارك مورغان خبر الحادث عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مرفقًا صورتين: الأولى تظهره مستلقيًا على سرير المستشفى، والثانية صورة الأشعة التي تكشف كسر عنق عظمة الفخذ.
وأوضح أن سقوطه كان بسبب تعثره بدرجة صغيرة داخل المطعم، مؤكدًا أن العملية الجراحية كانت ضرورية لتعويض المفصل المتضرر، مع توصية الأطباء بتجنب السفر لمسافات طويلة لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، ومواجهة ثلاثة أشهر من الحركة المقيدة أثناء التعافي.

غيرة زوج رحمة رياض تخطف الأنظار في Joy Awards وفيديو يتصدر
10:42

غيرة زوج رحمة رياض تخطف الأنظار في Joy Awards وفيديو يتصدر

في مشهد لافت خطف عدسات الكاميرات وتفاعل الجمهور خلال حفل Joy Awards، بدت الغيرة الشرقية واضحة في تصرّفات زوج الفنانة العراقية رحمة رياض،الممثل رجل الأعمال ألكسندر علوم، عند اقتراب أحد الحضور لالتقاط صورة معها.

10:42

غيرة زوج رحمة رياض تخطف الأنظار في Joy Awards وفيديو يتصدر

في مشهد لافت خطف عدسات الكاميرات وتفاعل الجمهور خلال حفل Joy Awards، بدت الغيرة الشرقية واضحة في تصرّفات زوج الفنانة العراقية رحمة رياض،الممثل رجل الأعمال ألكسندر علوم، عند اقتراب أحد الحضور لالتقاط صورة معها.

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم حقيقة ارتباطها بـ جوزيف عطية
09:25

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم حقيقة ارتباطها بـ جوزيف عطية

خرجت بيرلا حرب عن صمتها للرد على الأخبار المتداولة حول ارتباطها بالنجم جوزيف عطية، نافية بشكل قاطع صحة هذه الشائعات.

09:25

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم حقيقة ارتباطها بـ جوزيف عطية

خرجت بيرلا حرب عن صمتها للرد على الأخبار المتداولة حول ارتباطها بالنجم جوزيف عطية، نافية بشكل قاطع صحة هذه الشائعات.

سبب غياب بوراك أوزجيفيت عن حفل جوي اووردز الى العلن
09:14

سبب غياب بوراك أوزجيفيت عن حفل جوي اووردز الى العلن

تصدّر اسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد غيابه اللافت عن حفل Joy Awards، رغم تداوله سابقًا ضمن قائمة النجوم المتوقع حضورهم.

09:14

سبب غياب بوراك أوزجيفيت عن حفل جوي اووردز الى العلن

تصدّر اسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد غيابه اللافت عن حفل Joy Awards، رغم تداوله سابقًا ضمن قائمة النجوم المتوقع حضورهم.

غيرة زوج رحمة رياض تخطف الأنظار في Joy Awards وفيديو يتصدر
10:42
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم حقيقة ارتباطها بـ جوزيف عطية
09:25
سبب غياب بوراك أوزجيفيت عن حفل جوي اووردز الى العلن
09:14
رد الفنانة نانسي عجرم على سؤال حول الفنانين الأجانب يثير اعجاب الجمهور
08:12

