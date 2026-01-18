لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء

وخلال وقوفهما معًا وسط أجواء ودّية، تحوّل المشهد إلى لقطة طريفة عندما قرأت منة شلبي على النص على شاشة المونيتر، والذي كان مخصصًا في الأصل لـ رزان ، ما تسبب بارتباك بسيط وضحكات متبادلة أمام الحضور. هذا الموقف غير المتوقع خلق إحراجًا خفيفًا سرعان ما تحوّل إلى ضحك عفوي، أضفى تلقائية واضحة على المشهد.

وحاولت منة شلبي احتواء الموقف بروح مرحة، معلّقة ضاحكة: «هي متوترة فوترتني… المهم»، في حين ردّت رزان جمال بابتسامة عفوية قائلة: «هيدي اللاين تبعولتي»، في إشارة إلى أن النص الذي قُرئ يعود لها. الحوار قوبل بتصفيق وضحكات من الجمهور داخل القاعة، ما زاد من خفة اللحظة وحميميتها.

وسرعان ما انتشر المقطع عبر ، حيث حصد تفاعلًا واسعًا، وانقسمت آراء المتابعين بين من رأى في ما حصل توترًا عابرًا نتيجة ضغط البث المباشر، ومن اعتبره لحظة إنسانية طبيعية تعكس عفوية النجمتين وحضورهما المحبوب.

ويأتي هذا التفاعل في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها منة شلبي ورزان جمال، لتتحوّل اللقطة إلى حديث الجمهور، بوصفها مثالًا على أن التلقائية والضحك العفوي قد يكونان أحيانًا أجمل ما يميّز لحظات البث المباشر على المسارح الكبرى.