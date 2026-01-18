الأخبار
لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء
لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء
لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء

فن

2026-01-18 | 12:56
لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء
لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء

شهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026 لحظة عفوية لافتة خطفت اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، بطلتها الممثلتان منة شلبي ورزان جمال، وذلك أثناء تقديمهما جائزة أفضل ممثل على المسرح.

وخلال وقوفهما معًا وسط أجواء ودّية، تحوّل المشهد إلى لقطة طريفة عندما قرأت منة شلبي على الهواء النص الظاهر على شاشة المونيتر، والذي كان مخصصًا في الأصل لـ رزان جمال، ما تسبب بارتباك بسيط وضحكات متبادلة أمام الحضور. هذا الموقف غير المتوقع خلق إحراجًا خفيفًا سرعان ما تحوّل إلى ضحك عفوي، أضفى تلقائية واضحة على المشهد.

وحاولت منة شلبي احتواء الموقف بروح مرحة، معلّقة ضاحكة: «هي متوترة فوترتني… المهم»، في حين ردّت رزان جمال بابتسامة عفوية قائلة: «هيدي اللاين تبعولتي»، في إشارة إلى أن النص الذي قُرئ يعود لها. الحوار القصير قوبل بتصفيق وضحكات من الجمهور داخل القاعة، ما زاد من خفة اللحظة وحميميتها.

وسرعان ما انتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد تفاعلًا واسعًا، وانقسمت آراء المتابعين بين من رأى في ما حصل توترًا عابرًا نتيجة ضغط البث المباشر، ومن اعتبره لحظة إنسانية طبيعية تعكس عفوية النجمتين وحضورهما المحبوب.

ويأتي هذا التفاعل في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها منة شلبي ورزان جمال، لتتحوّل اللقطة إلى حديث الجمهور، بوصفها مثالًا على أن التلقائية والضحك العفوي قد يكونان أحيانًا أجمل ما يميّز لحظات البث المباشر على المسارح الكبرى.

