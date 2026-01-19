تعرفوا على نجمة هوليوود الشابة التي خطفت أنظار ليوناردو دي كابريو

وأوضح أفليك أن ما يميّز تايلور
هو حجم التقدير الذي تحظى به خلف الكواليس، مشيرًا إلى أن دي
كابريو لا يتحدث عنها إلا بإشادة صريحة في جلسات غير رسمية بعيدًا عن الكاميرات، وهو أمر نادر في الوسط الفني حيث غالبًا ما تختلف الآراء الحقيقية عن الخطاب الإعلامي.
وأضاف أفليك أن هذا الإجماع لا يقتصر على النجوم فقط، بل يشمل أسماء وازنة في الإخراج، لافتًا إلى أن بول توماس أندرسون يثني باستمرار على أدائها، معتبرًا إياها حالة
فنية استثنائية تجمع بين الموهبة والحضور، وأن التقدير المتداول حولها يعكس احترامًا صادقًا يتجاوز المجاملات المعتادة.