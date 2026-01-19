تعرفوا على نجمة هوليوود الشابة التي خطفت أنظار ليوناردو دي كابريو

كشف النجم الأميركي عن إجماع نادر داخل حول موهبة صاعدة تفرض حضورها بقوة، مؤكدًا أن الإعجاب بها لا يقتصر على التصريحات العلنية، بل يتكرّس في الأحاديث الخاصة بين كبار النجوم، وفي مقدّمهم . الحديث يدور عن ، التي تعيش مرحلة مفصلية في مسيرتها مع تألق لافت في أعمال سينمائية بارزة وحصد جوائز مرموقة.



وأوضح أفليك أن ما يميّز هو حجم التقدير الذي تحظى به خلف الكواليس، مشيرًا إلى كابريو لا يتحدث عنها إلا بإشادة صريحة في جلسات غير رسمية بعيدًا عن الكاميرات، وهو أمر نادر في الوسط الفني حيث غالبًا ما تختلف الآراء الحقيقية عن الخطاب الإعلامي.

وأضاف أفليك أن هذا الإجماع لا يقتصر على النجوم فقط، بل يشمل أسماء وازنة في الإخراج، لافتًا إلى أن بول توماس أندرسون يثني باستمرار على أدائها، معتبرًا إياها فنية استثنائية تجمع بين الموهبة والحضور، وأن التقدير المتداول حولها يعكس احترامًا صادقًا يتجاوز المجاملات المعتادة.