ملحم زين يفجع بوفاة والد زوجته نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض عن عمر ناهز 90 عاماً

نفت المسؤولة الإعلامية جيانا موسى، في اتصال هاتفي مع قناة "الجديد"، الأنباء المتداولة حول استقبال الفنان ناصيف زيتون وزوجته الممثلة دانييلا رحمة مولودهما الأول.
كشف النجم الأميركي بن أفليك عن إجماع نادر داخل هوليوود حول موهبة صاعدة تفرض حضورها بقوة، مؤكدًا أن الإعجاب بها لا يقتصر على التصريحات العلنية، بل يتكرّس في الأحاديث الخاصة بين كبار النجوم، وفي مقدّمهم ليوناردو دي كابريو. الحديث يدور عن تيانا تايلور، التي تعيش مرحلة مفصلية في مسيرتها مع تألق لافت في أعمال سينمائية بارزة وحصد جوائز مرموقة.
تعرّض الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان لحادث مؤلم أدى إلى كسر في الورك أثناء وجوده في مطعم داخل فندق بلندن، ما استدعى نقله فورًا إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة لاستبدال مفصل الورك بالكامل.