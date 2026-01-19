عاجل
A-
A+

ملحم زين يفجع بوفاة والد زوجته نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض عن عمر ناهز 90 عاماً

فن

2026-01-19 | 04:18
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أعلن الفنان اللبناني ملحم زين عن وفاة والد زوجته نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض عن عمر ناهز 90 عاماً.

وفي التفاصيل نعى ملحم زين الراحل بكلمات مؤثرة حيث نشر على حسابه صورة للراحل وارفقعا بتعليق جاء فيه: ترجّل الفارس الشجاع الحر الأبيّ ، علّمني أن الصدق نجاة وأن الشجاعة والثبات في الحق ميزة لا يملكها الكثيرون، علّمني أن المتخاذل لا يدوّنه التاريخ بل يسجّل من لا يأبه بالمخاطر ويثبّت على قناعاته مهما بلغت التضحيات ، رحم الله والدي العزيز الرئيس علي سالم البيض وجعل مثواه الجنة
 

