ملحم زين يفجع بوفاة والد زوجته نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض عن عمر ناهز 90 عاماً

كشف النجم الأميركي بن أفليك عن إجماع نادر داخل هوليوود حول موهبة صاعدة تفرض حضورها بقوة، مؤكدًا أن الإعجاب بها لا يقتصر على التصريحات العلنية، بل يتكرّس في الأحاديث الخاصة بين كبار النجوم، وفي مقدّمهم ليوناردو دي كابريو. الحديث يدور عن تيانا تايلور، التي تعيش مرحلة مفصلية في مسيرتها مع تألق لافت في أعمال سينمائية بارزة وحصد جوائز مرموقة.

